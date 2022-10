Desesperació al GEiEG per un nou intent de robatori a la seu de Palau

Nou intent de robatori a la seu del GEiEG a Palau. La matinada de dilluns a dimarts uns lladres ja es van aportar uns 1.200 metres de cable de coure que van deixar sense llum dues torres de la pista d’atletisme. Aquest, però, no era el primer cop que intentaven robar en aquestes instal·lacions i això ja va posar en alerta a l’entitat, que aquesta setmana ha contractat seguretat privada perquè no hi hagi aquests incidents. I, segurament, l’actuació dels dos vigilants ha permès, aquesta passada matinada, que un altre grup de lladres es pogués emportar material de les instal·lacions de Palau, tot i que aquests van fugir abans que arribés la policia.

Esportivament, el GEiEG ha tingut diferents alegries en els últims dos anys, com el Centenari, el bon paper del bàsquet a la Lliga Femenina 2 o l’intent per pujar a l’OK Lliga Plata la temporada passada. Tanmateix, això contrasta amb els fets extraesportius, que han colpejat de valent a l’entitat des de principi del 2020. Primer va ser el temporal Glòria, que va inundar les instal·lacions de Sant Ponç. Després, la pandèmia va obligar a tancar les instal·lacions, i un cop sortit del confinament hi va haver restriccions. I, sense trava, el preu del combustible es va començar disparar arran de la Guerra d’Ucraïna i, ara, un seguit de robatoris han tornat a alertar a l’entitat, que viu amb desesperació aquesta situació.

«La situació és molt complicada perquè no podem tenir allà un exercit de seguretat» Francesc Cayuela - President del GEiEG

El GEiEG ha hagut de contractar seguretat privada, per evitar més incidents. «La situació és complicada perquè no podem tenir allà un exèrcit de seguretat», explicava el president, Francesc Cayuela. De fet, va ser gràcies a la presència de dos vigilants que es va poder evitar el nou robatori. I és que un grup de lladres va intentar entrar per dalt a les instal·lacions , pel camp de rugbi. Un dels membres de seguretat els va fer fora i va trucar a la policia, immediatament, però mentre tot això passava els lladres ho van intentar per baix. Ho van aconseguir, però els vigilants els van tornar a foragitar, tot i que quan van arribar els cossos de seguretat ja havien marxat.

«Poden entrar per qualsevol lloc», afirmava Cayuela que també detallava que «és impossible tenir càmeres de seguretat, perquè les instal·lacions són immenses». A més, el lladres que entren un cop, ho poden fer una altra vegada «al cap d’una hora» perquè «no tenen por». Per això, reclama que, a part de la seguretat privada que han contractat, també hi hagi una «presència directa a la zona per part de les forces de seguretat». En aquest sentit, també demana ajuda a «l’administració per tirar endavant amb aquesta situació o haurem d’aixoplugar els milers d’esportistes que tenim a un altre lloc».

Els precedents

A principis de setembre, uns lladres ja van entrar a robar a la seu del GEiEG de Palau i es van emportar 34 quadres elèctrics. Aquesta setmana, van tornar a entrar i es van emportar uns 1.200 metres de cable de coure. Abans, també havien entrat a les instal·lacions de Sant Ponç i Sant Narcís. «S’emporten tot allò que fa olor de metall», deia Cayuela. I és que, fins i tot, s’han intentat emportar una placa de metall commemorativa que hi havia penjada. «Volem saber com van les investigacions, i cap a on va el material que s’ha robat», demanava el president del GEiEG.

«El material que es van emportar en els robatoris està tot encarregat, però tenim por que ens el tornin a robar al cap de dos dies» Francesc Cayuela - President del GEiEG

Tots aquests robatoris han fet malbé part de la il·luminació de les instal·lacions. Cayuela apunta que tot el material per arreglar els desperfectes ja està encarregat, i que «és molt car», però ve de l’estranger i tarda més temps. De moment, «hem fet solucions provisionals fins que arribi tot» perquè els esportistes puguin seguir amb la seva rutina normal. Tot i així, el president del GEiEG es mostra molt preocupat per la situació perquè «tornarem a posar-lo i tenim la por que només duri dos dies».