Ocupen l’antic Gimnàs Girona de la plaça d’Europa

El Gimnàs Girona de la plaça d’Europa va tancar el juliol de l’any 2019 i en aquests moment està ocupat. Havia estat un centre esportiu de referència de la ciutat i actualment, es troba en un estat força lamentable. Hi ha cablejat trencat , finestres d’accés destrossades i residus a l’interior.

Ahir, la Policia Municipal de Girona i els Mossos d’Esquadra van desplaçar-se fins aquestes instal·lacions ara abandonades arran de la seva ocupació. Hi ha hagut queixes de veïns de la zona perquè hi ha persones malvivint-hi. Un dels veïns ahir va explicar a Diari de Girona que havien requerit la presència policial i que fa poc més d’un mes que l’antic equipament està ocupat.

Els agents de la Policia Municipal i dels Mossos d’Esquadra van entrar a les instal·lacions, tant des de la mateixa plaça Europa com des de l’accés que hi ha pel carrer Santander a primera hora del matí. Van identificar sis persones que hi haurien passat la nit.

Aquestes tasques de seguretat ciutadana, indiquen des dels Mossos, serveix a la policia per saber qui es mou per aquest antic equipament esportiu i també resultat, de les queixes rebudes per part de veïns de la zona. Al mateix temps, en cas que ho dictés un jutge, és un primer pas abans de desocupar les instal·lacions.

Aquest local es troba al costat de l’entitat social Fundació Drissa i des de l’entitat, ahir van relatar que no han tingut mai cap problema amb les persones que han ocupat les instal·lacions i que no feia massa, que ho estaven.

Propietat d’un banc

L’edifici de l’antic gimnàs actualment és propietat d’un banc i la deixadesa hi és ben present. Totes les parets exteriors estan plenes de pintades i una finestra, que es troba a tocar de terra, és l’espai per on haurien accedit inicialment els nous inquilins, segons fonts veïnals.