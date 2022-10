"A molts veïns tant se’ls en dona que sigui Sant Narcís; els agrada ‘fer festa’"

La missa de Sant Narcís va fer una crida, ahir, a "no confondre la festa amb les vacances o amb la simple diversió". Ho va dir l’administrador diocesà del Bisbat de Girona, Lluís Suñer, encarregat de l’ofici, ja que la seu del bisbat segueix vacant des del traspàs del bisbe Francesc Pardo a finals del mes de març. Suñer va indicar que "estem buidant de sentit" la vida "social i cultural, i fins i tot la vida cristiana".

L’homilia, a la basílica de Sant Fèlix, va posar èmfasi en les celebracions: "Les vacances són necessàries" i "és necessari descansar del treball estressant de durant l’any i tenir més temps per a la família o per als amics", però va remarcar que "no són les festes d’una ciutat ni són una festa religiosa o familiar". "La diversió és necessària, però no és el mateix passar-s’ho bé que celebrar una cosa", va apuntar. Per això, va insistir en què "sovint no sabem què celebrem o simplement no celebrem res". "Tenim espectacles de tota mena a les barraques de la Devesa o per les places de la ciutat. Tenim mil coses per consumir, però a molts conciutadans tant se’ls en dona que sigui sant Narcís, carnestoltes o Nadal". I va reiterar que a molta gent "els agrada fer festa, però no saben què celebrem".

La missa en honor al patró va començar amb Suñer recordant que "la festa és alguna cosa més que un bon repic de campanes, o un bon dinar o sopar, o no treballar, o fer que la ciutat es mogui a ritme d’espectacles de sardanes o de fires al carrer". Va apuntar que "és celebració joiosa, comunitària, que fa possible que ens trobem amb familiars i amics i que els ciutadans se sentin cofois del que són i de la ciutat que els ha gestat o els ha acollit".

L’homilia també va posar de relleu que una ciutat "es construeix amb alguna cosa més que amb plans d’urbanisme o de mobilitat" i que "fan falta valors i criteris vàlids", va dir l’administrador diocesà del Bisbat. Suñer va exposar que si s’invertís "en educar per a la convivència i en valors, la meitat del temps que invertim en esforç i diners en armament, o en l’esport com a negoci, segurament aniríem fent pujar el llistó del respecte i de la convivència". Una reflexió que va continuar tot assenyalant que "si de veritat volem construir un futur per a les noves generacions hem d’omplir de sentit la vida en tots els seus diferents aspectes: el treball, l’amor, la sexualitat, l’oci, la política... i la festa".

Finalment, Suñer va insistir en les celebracions: "El contingut profund de la festa no són els focs artificials" sinó "el que creiem en el fons de la nostra vida". I va cloure amb una nova crida: "Per viure humanament fa falta alguna cosa més que ‘el pa i circ’ dels romans. Per viure humanament ens cal el pa de l’esperit: criteris, cultura, valors com la justícia, la pau, el respecte, el bé. I aquesta crida va per a tothom: creients i no creients, catòlics, evangelistes, musulmans o d’altres religions".