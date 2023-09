L’Ajuntament de Girona ja ha pagat uns 800.000 euros al Bisbat, en deu anys, en concepte de lloguer de les instal·lacions de l’edifici Casal Bisbe Cartañà per tal que els alumnes de l’institut Comtessa Ermessenda hi puguin fer classes. El conveni entre les dues parts es va fer amb una durada d’una dècada però pel mig s’havia d’inaugurar l’edifici del centre educatiu a l’antiga nau de l’empresa Simon, a la carretera Barcelona. Allà és on havien d’anar entrant els alumnes progressivament mentre abandonaven les aules del Cartañà. Altres alumnes estaven i estan en barracons al solar del sector de Can Prunell de Palau, a tocar de l’escola Bosc de la Pabordia.

Però l’edifici del nou institut a la carretera Barcelona encara està pràcticament per començar i els estudiants segueixen, i seguiran durant molts anys, entre el Cartañà i els barracons de Can Prunell. Hi ha hagut mil endarreriments a nivell urbanístic i de projecte. A més es va trobar cobalt al subsòl. Tot plegat ha provocat uns retards més que notables i la necessitat d’anar fent front al lloguer del Cartañà.

Els lloguers i el conveni de 2014

El consistori i el Bisbat van signar l’any 2014 un conveni per tal que a partir del curs 2014-2015 es destinés part de l’edifici Cartañà a la realització de classes per a un nou institut que posteriorment es va batejar com a «Ermessenda». A finals de l’any 2016, l’Ajuntament i el Departament d’Educació van arribar a un acord per tal de convertir una antiga nau industrial de l’antiga fàbrica Simon en el futur nou institut Ermessenda. En aquell moment, es va anunciar que la intenció era que l’antiga Simon fos el relleu del Cartañà a partir del setembre del 2019. En paral·lel, es posava en funcionament una segona «part» de l’Ermessenda, en uns barracons allunyats a dos quilòmetres del Cartañà, perquè l’alumnat tampoc cabia en els espais previstos en aquest equipament propietat del Bisbat.

En aquell conveni es van establir les bases dels pagaments mensuals. El primer curs serien 1.500 euros al mes, el segon serien 2.000 euros i el tercer serien 4.500 euros. A partir d’aleshores, serien 6.000 euros mensuals. Això suma uns 600.000 euros. A tot plegat, s’hi havia d’afegir l’IVA (126.000 euros més) i a partir del quart curts s’hi anaven sumant els increments de l’IPC. L’any 2017, per exemple, la quantitat va ser de 87.120 euros.

Debat al ple

Durant el ple celebrat aquest passat dilluns, el regidor del PSC Pere Parramon, va demanar saber com estava la situació del lloguer del Cartañà i perquè tota la despesa anava a càrrec de l’Ajuntament de Girona. A parer seu, l’actual situació era «una realitat inadmissible». Parramon va assenyalar que s’havia arribat a aquest punt per «la inacció de l’anterior govern de Junts i del Departament d’Educació» que no havien «sabut «donar una resposta satisfactòria a les necessitats educatives de la ciutat».

Va recordar que Guanyem, l’any 2021 situava l’edifici de l‘Ermessenda com un dels seixanta incompliments de l’alcaldessa d’aleshores, Marta Madrenas. I interpel·lant a l’actual govern, un tripartit liderat precisament perGuanyem, el regidor socialista va recordar que «les infraestructures adequades per educar els joves ha de ser un fet, no una consigna» i, en aquest sentit, va assenyalar que ara hi havia una oportunitat per materialitzar-ho. I finalment, va assegurar que tindrien el PSC al costat per tirar-ho endavant.

«Buscarem alternatives»

L’actual regidora d’Educació, Queralt Vila, va explicar que des que ha entrat al govern ha estat treballant amb laGeneralitat. Va indicar que encara no hi havia cap calendari per les obres a l’antiga nau i que des de l’Ajuntament estaven mirant i «treballant perquè l’Ajuntament no hagi de ser qui assumeixi el cost del lloguer delCartañà». Vila va deixar clar però que no deixarien «cap alumne sense espai on pugui estudiar». I va insistir:«estudiem alternatives per no pagar el lloguer o buscarem alternatives a aquest lloguer».