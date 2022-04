Gema Carrasco El Corte Inglés ha dissenyat la seva primera col·lecció de moda en 3D aconseguint augmentar l'eficiència i la sostenibilitat de les col·leccions de moda Les noves tecnologies han arribat a tots els sectors per transformar la manera com s'ha treballat fins ara. La indústria de la moda també ha hagut d'adaptar-se a les noves necessitats del mercat i moltes empreses han buscat obtenir un avantatge competitiu amb l'ús d'eines 3D que es poden fer servir tant per al disseny, la producció o, fins i tot, les vendes. Com a exemple d'això, El Corte Inglés ha desenvolupat un projecte pilot de disseny 3D en moda per augmentar l'eficiència i la sostenibilitat de les seves col·leccions. La implementació d'aquesta tecnologia assoleix aquesta meta en escurçar els terminis de desenvolupament i producció de les peces de roba, reduir el nombre d'estoc, estalviar costos, obrir noves possibilitats de fidelització i habilitar nous models de negoci.

En què consisteix el disseny 3D? A l'hora de dissenyar una col·lecció, tradicionalment es crea un disseny i s'envia a un proveïdor perquè fabriqui la mostra. Un cop fabricada, torna a ser revisada, i llavors pot patir alguna variació i començaria el procés de nou. Això pot passar diverses vegades. Aquest procés requereix temps i inversió. Hi ha diferents eines que creen un espai virtual on es dissenyen els patrons. Aquest entorn té la capacitat d'estalviar el temps i els diners que requereixen els canvis i les rectificacions de les mostres.

Les primeres peces del projecte pilot que El Corte Inglés ha dissenyat en 3D corresponen a la col·lecció de primavera/estiu. Entre els beneficis que la companyia estima aconseguir, hi ha una reducció de les mostres del 50%, una disminució de 15 dies en el temps que comporta el procés d'aprovació de les col·leccions i que els equips que duen a terme la promoció al punt de venda (aparadorisme, cartelleria…) poden intervenir amb dos mesos d’avançament. Per realitzar aquest projecte, la companyia ha format un equip ad hoc que s'ha encarregat del disseny 3D de la línia de producte en moda home, dona i infantil. En aquest procés s'hi ha vist involucrat un equip multidisciplinar format per dissenyadors, patronistes, dissenyadors tecnològics, gràfics, fabricants i e-commerce.

Aquest sistema genera una fidelització bidireccional, ja que l'equip creatiu pot comptar amb l'opinió del client durant tot el procés, abans que la col·lecció es fabriqui. A través de les xarxes socials, es pot consultar l'acceptació d'una peça o fer una prevenda per analitzar el feedback i adaptar la creació de les col·leccions segons l'èxit assolit. Això permet ajustar la producció sobre la base dels resultats. Aquest desenvolupament tecnològic/creatiu optimitza els esforços dels equips creatius, aconsegueix una eficiència més gran de les col·leccions en digitalitzar i homogeneïtzar processos i simplifica la validació de la producció. Tot plegat redunda en millores en sostenibilitat, eficàcia, en el producte i en vendes.

Impacte mediambiental A més dels beneficis econòmics que suposa el disseny 3D, no hem de deixar de parar esment en l'impacte positiu que té en el planeta. Aquest procés genera una comunicació digitalitzada entre departaments i amb els proveïdors. També afavoreix el procés de disseny col·laboratiu sense necessitat d'estar al mateix espai físic. Això fa que els processos de validació, aprovació i compra es duguin a terme en línia. El trasllat de tots aquests processos a l'entorn digital redueix els desplaçaments de transport, fet que suposa una reducció de les emissions de CO 2 . Cada cop és més comú que els consumidors tinguin en compte els materials, el reciclatge o els residus a l'hora d'adquirir un producte o servei. La sostenibilitat va guanyant terreny. Segons un estudi elaborat per la consultora Simon Kucher, el 4% de consumidors espanyols prefereixen comprar moda sostenible, enfront del 8% del luxe, el 33% del fast fashion i el 21% moda low cost. Tot i això, el 78% dels consumidors revelen que les característiques eco d'una peça podrien influir en les seves decisions de compra. Tot i que encara queda un llarg camí per recórrer, el disseny 3D és un dels processos encaminats cap a la sostenibilitat. Gràcies a aquesta tecnologia els equips de disseny crearan textures de teixits digitalitzats en 3D, que formaran part de llibreries digitalitzades de teixits amb atributs sostenibles, reutilitzables i traçables.

Les possibilitats del disseny 3D al projecte d'El Corte Inglés