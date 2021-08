Thais Escamilla Sis característiques +1 que han de tenir els envasos perquè la teva compra sigui responsable Què ha de tenir un envàs perquè sigui sostenible? Com podem identificar-lo? Què podem fer com a consumidors perquè les nostres eleccions a l'hora de comprar contribueixin a la cura del planeta? Usant les mesures en matèria de ‘packaging’ sostenible que El Corte Inglés està implantant, oferim set consells d'or que tot consumidor ha de tenir en compte per aconseguir fer una compra més responsable.

Reduir, reutilitzar, reciclar. Aquestes tres paraules s'han convertit en un ‘leitmotiv’ per a empreses, governs i consumidors. I és que la Unió Europea ha anunciat la prohibició total de plàstics d'un sol ús el 2021.

No hi ha dubte que l'adaptació del ‘packaging’ serà una de les protagonistes absolutes del canvi.

El Corte Inglés ha pres consciència d'això i ha elaborat una llista d'objectius per fer més sostenibles els seus embalatges. La seva posició és clara, però... Què pots fer tu com a consumidor perquè les teves eleccions diàries a l'hora de comprar contribueixin a la preservació de l'entorn?

A continuació, et donem 6 característiques més 1, que fan que els envasos siguin sostenibles i que convé tenir en compte per fer eleccions més responsables a l'hora d'omplir la cistella de la compra. Totes sis van alineades amb les mesures que ha implementat, o implementarà durant el 2021, El Corte Inglés tant en línia com en els seus establiments.

1. Tria productes amb envasos reutilitzables A l'hora de triar un producte envasat, l'ideal és fixar-nos que l'embalatge té la certificació que l'identifica com a reutilitzable i un cop consumit, donar-li una segona vida. Com t'ajuda El Corte Inglés a aconseguir el teu objectiu? El 100% de les bosses de transport de mercaderies a El Corte Inglés realitzades amb plàstic reciclat inclouen la certificació UNE 53942 com a envàs reutilitzable. El 100% dels Supermercats d'El Corte Inglés tenen oferta de bossa de malla reutilitzable en granel i autoservei per a fruites i verdures.

2. Opta per materials reciclables davant els envasos que no ho siguin Materials tradicionals com la fusta, el vidre, l'alumini, el paper-cartró poden ser transformats i aprofitats com una nova matèria primera. No obstant això, el reciclatge dels plàstics no és possible quan estan barrejats, de manera que hem d'evitar l'ús de plàstics compostos. En general, hem d'optar per envasos que siguin monomaterial, o amb materials fàcilment separables, i els que minimitzin l'ús de tintes d'impressió o utilitzin tintes a l'aigua, que no generen contaminació química. També per embalatges que continguin etiquetes fàcilment retirables i tota la informació necessària sobre on ser dipositats per al seu correcte reciclatge. Com t'ajuda El Corte Inglés a aconseguir el teu objectiu? La majoria del paper de plàstic dels productes congelats de marca pròpia d'alimentació és reciclable (el 100% al llarg del 2021)

3. Materials biodegradables per tenir cura de la natura El material biodegradable té la capacitat de descompondre’s en la naturalesa. En embalatges, el més comú és el paper-cartró i per això és la millor opció. No obstant això, el més sostenible és que estigui certificat. Per exemple, els envasos de paper a El Corte Inglés que tenen certificació FSC o PEFC, que garanteixen que el material prové de boscos gestionats de manera sostenible. Com t'ajuda El Corte Inglés a aconseguir el teu objectiu? Amb tots aquests envasos que compten amb certificació FSC, que significa que procedeix de boscos gestionats de manera sostenible: El 100% de les bosses de compra a granel de fruites i verdures. El 100% bosses de forn i el 100% de les capses de pastisseria. El 100% de les safates per a torrades de Santa Teresa (en proves amb PLA procedent de canya de sucre per a safates de brioixeria). El 100% de brics de llet, batuts i sucs de marca pròpia El Corte Inglés. El 100% de safates de cel·lulosa modelada en verdura marca proveïdor i el 80% en marca pròpia (en estudi per a carn i peix).

I si a més de biodegradable, és compostable, millor El material compostable es descompon també biològicament, però en un procés d'acceleració controlada, creant composta. Com t'ajuda El Corte Inglés a aconseguir el teu objectiu? Amb el 100% de safates de fibra compostable en fruites de proveïdor i marca pròpia. Amb el 100% de bosses de secció compostables en carn, peix i xarcuteria. Amb la introducció gradual de guants compostables en autoservei de fruites i verdures, arribant al 100% durant el 2021.

4. El material amb el qual està embalat o envasat és reciclat El material formava part d'un producte anterior que, un cop finalitzada la seva vida útil, ha estat transformat i aprofitat com a nova matèria primera. Per exemple, el 100% de bosses de transport de mercaderies d'El Corte Inglés estan fabricades amb un 80% de plàstic reciclat i compten amb la certificació Àngel Blau, a més de comptar també amb la certificació UNE 53942 com a envàs reutilitzable. Com t'ajuda El Corte Inglés a aconseguir el teu objectiu? Amb el 100% d'ampolles de PET en sucs, gaspatxos i olis de marca pròpia compten amb material reciclat entre un 25 i un 30%. Amb el 100% d'envasos de PET reciclat (en un 70% de la seva composició) en pastisseria. Amb capses de cartró 100% reciclades i elaborades amb cartró recuperat dels centres comercials d'El Corte Inglés. El 100% del plàstic bombolla en mercaderia delicada de la divisió de venda a distància és reciclat entre un 50 i un 70%.

5. Millor si el recipient té un pes reduït Al llarg del seu ús, l'embalatge ha estat redissenyat per minorar el seu pes amb la mateixa quantitat de producte contingut. Com t'ajuda El Corte Inglés a aconseguir el teu objectiu? Amb la reducció del 24% en el pes de l'envàs de l'Oli d'Oliva Verge Extra 1L marca El Corte Inglés. Amb l'eliminació del sobreembalatge en els cereals marca El Corte Inglés. S'elimina la capsa de cartró exterior, i és manté només l'envàs plàstic interior, necessari per a la conservació del producte.

6. Si va embolicat, que sigui amb un material que procedeixi de fonts renovables Això vol dir que aquest material procedeix de fonts naturals que no s'esgoten. Com t'ajuda El Corte Inglés a aconseguir el teu objectiu? El 100% de bosses de paper i el paper de regal que utilitza El Corte Inglés compten amb el certificat PEFC o el certificat FSC, que garanteixen que els boscos són gestionats de manera sostenible.

