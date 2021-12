Dissenyadors, productors i consumidors s'han posat d'acord: la sostenibilitat i la responsabilitat també calen, ara més que mai, en matèria de moda. Tot i que la mateixa paraula moda indica alguna cosa passatgera o efímera, capgirar la manera com construïm el nostre fons d'armari s'ha convertit en el ‘must have’ d'insiders.

El Corte Inglés, en la seva aposta per impulsar la moda sostenible, es va sumar el 2019 amb altres gegants del tèxtil al Fashion Pact i, des d'aleshores, ha posat en marxa diverses estratègies destinades tant a ajudar el consumidor perquè li sigui més senzill identificar les peces sostenibles com que els seus dissenyadors i proveïdors s'adhereixin als principis de sostenibilitat.

I, si les que més saben de la indústria compren amb consciència, queda clar que aquesta tendència ha arribat per quedar-se. No hi ha dubte que aquesta febre per assolir la fashion-sostenibilitat és tan atemporal com les gavardines, els vestits negres o les camises blanques. En això estem d'acord, però, què és la moda sostenible? La que redueix el seu impacte mediambiental i social des del principi fins al final, fet que significa fer un repàs des de l'extracció de les matèries primeres fins a la distribució de les peces, posant el focus també en la fabricació, la gestió de residus o el lloc on es duu a terme, les condicions a les fàbriques o la proximitat. Així doncs, una peça serà sostenible si està dissenyada i creada per durar, fomentant un model de producció ecològic i que porti associat uns salaris justos. A més, en el procés s'haurà reduït al mínim la petjada de carboni i els residus que pugui generar.

L'elecció: transparència des del primer clic

El Corte Inglés té dues eines molt útils per saber si el que tenim entre mans és una peça sostenible. A la seva web han destinat un espai a agrupar tot el seu catàleg de sostenibilitat, on es pot filtrar la cerca per l'origen de les matèries primeres; disseny i fabricació sostenible; economia circular; i producció local. I en cadascun d'aquests capítols hi ha a més diverses possibilitats de seleccionar i filtrar per diferents paràmetres, certificacions, formes de producció…

A la botiga, a través d'una eina exclusiva d'escaneig desenvolupada a partir d'una imatge del codi de barres, el client obté una informació ampliada sobre els atributs de sostenibilitat del producte.

També és possible identificar una peça sostenible buscant algun dels segells de certificació que actualment existeixen, com ara GOTS (Global Organic Textile Standard). Aquest segell s'atorga a les peces de roba elaborades sense pesticides i utilitzant almenys un 70% de fibres originàries de cultiu ecològic (un 95% en el cas de la variant orgànica). A més certifica que no s'han fet servir químics perillosos ni mà d'obra infantil. El distintiu Organic Content Standards (OCS) que verifica que una peça de roba conté la quantitat exacta d'una primera matèria cultivada orgànicament. L'EcoLabel o Eco-etiqueta europea garanteix que en tot el procés d'elaboració de la peça hi ha hagut un impacte reduït. O el certificat NATURTEXTIL IVN certificat BEST de l'International Association of Natural Textile Industry (IVN), un dels distintius més estrictes i que vigila tant els aspectes de sostenibilitat com els socials.

El Craddle to Craddle certifica que el disseny i la fabricació del producte minimitza l'ús de recursos, així com que s'ha concebut per a la reciclabilitat total de tots els components que el formen. Aquests texans G-Star de venda a El Corte Inglés podem veure que compleixen amb el segell Craddle to Craddle i amb diversos més.

D'un temps ençà, l'oferta de productes certificats (amb els diferents segells de sostenibilitat) s'ha multiplicat a El Corte Inglés. Milers de referències certificades GOTS, OCS, Oeko-Tex Standar 100... en productes de roba interior, bany, pijames, samarretes, camises, roba esportiva, etc.

Els texans d'Emidio Tucci, per exemple, estan confeccionats amb Dry Índigo de Tejidos Royo, amb estalvi del 100% del consum d'aigua en el procés de tintura; menys 100% dels abocaments; menys 89% de químics i menys 65% en consum d'energia (certificat i garantit sota ECO-TECHNOLOGY d'AITEX, Institut de Recerca Tèxtil).