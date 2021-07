Carmen Lancho

Manifest: cap a un planeta més sostenible

Facilitar una compra responsable, impulsar l'economia circular, triar una alimentació sostenible, començar pel disseny per tenir productes sostenibles i apostar per envasos fabricats amb materials respectuosos amb el medi ambient. Aquestes han estat les línies que han marcat el camí recorregut per El Corte Inglés durant els últims anys, i són la base d'un futur sostenible que ja ha començat.

Sostenibilitat no és una paraula en un eslògan bonic, és un propòsit de canvi, una actitud que requereix un compromís ferm per protegir allò que ens envolta i mantenir-ho per a les futures generacions. I les empreses han de ser conscients de la necessitat de treballar en la mateixa direcció que les societats en les quals desenvolupen la seva activitat, avançant i treballant de forma més eficient i transparent.

El planeta necessita un canvi en els models de producció i de consum. Perquè aquesta transformació es produeixi cal fer els primers passos. Per aquest motiu, des del 2019 El Corte Inglés ha anat integrat en la seva estratègia empresarial la sostenibilitat com a eix transversal en totes les actuacions que ha emprès des de llavors, així com en la presa de decisions.

A causa de la preocupació global pel canvi climàtic i de la urgència de crear societats més justes, la companyia va decidir posar en marxa el seu Moviment per la Sostenibilitat, l'objectiu és avançar cap a un model de negoci i un estil de vida més sostenible.