En línia amb els objectius del 'Fashion Pact', El Corte Inglés treballa en àmbits com l'ecodisseny, la reducció de residus, l'ecoinnovació i l'economia circular

Finalment, l'empresa tèxtil vol apostar per la producció a prop , reduint, així, el transport i fomentant l'economia local. Per això, El Corte Inglés treballa conjuntament amb la Confederació Moda España per confeccionar els seus productes seguint criteris de sostenibilitat social i mediambiental. A més, en la seva aposta per la moda espanyola, el 2019 la marca es va unir al llançament del primer etiquetador de Moda España a través de l'etiqueta “Fet a Espanya” .

D'altra banda, la companyia busca posar èmfasi en el procés de producció, és a dir, minimitzar l'impacte en el seu disseny, fabricació o fase d'ús : El Corte Inglés ofereix un gran ventall de productes certificats sota els més estrictes estàndards de garantia de fabricació, sota criteris com l'ús de cultius sense fertilitzants ni pesticides químics, o com a mínim consum d'aigua i energia en comparació dels cultius tradicionals.

En segon lloc, la importància de fer servir material reciclat per a la fabricació dels seus productes , a través del certificat Global Recycled Standard. Alguns exemples són la seva col·lecció “Brotes by Ecoalf”, en què s'ofereixen nombroses peces per als més petits fetes amb cotó i polièster reciclats; la col·lecció Énfasis SEAQUAL, el teixit de la qual es realitza amb un fil de polièster d'alta qualitat elaborat a partir de residus d'ampolles de plàstic i plàstics capturats dels oceans; i la campanya de recollida de peces tèxtils per a la fabricació de noves peces que es poden trobar entre les marques pròpies.

El Corte Inglés ha establert quatre àmbits per treballar en línia amb el pacte de la moda internacional. En primer lloc, l' origen sostenible de les matèries primeres : la companyia es va unir al programa Better Cotton Initiative, a través del qual s'ha compromès a reduir almenys el 50% del consum de cotó de marques pròpies el 2023. Actualment, l’empresa ja compta amb 1.800 referències fabricades amb cotó orgànic.

L'octubre del 2019, El Corte Inglés va signar, juntament amb altres empreses del sector, el Fashion Pact, un document en què la companyia es comprometia a impulsar la sostenibilitat mediambiental de la indústria de la moda. Des de llavors, l'empresa de ‘retail’ espanyola ha posat en marxa diferents iniciatives per apostar per la transformació de la indústria de la moda i fer front als grans desafiaments com la pèrdua de biodiversitat i el canvi climàtic .

Sector tèxtil

El sector tèxtil genera 1,5 bilions d'euros a l'any, però també és el causant del 8% del total d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. Així ho assegura un informe d'Oxfam. Es tracta, doncs, de la segona indústria més contaminant, després del sector energètic. Segons GreenPeace, actualment la població mundial compra un % més de roba que a inicis de segle, cosa que ha portat la moda i el ‘retail’ a convertir-se en una cosa semblant al ‘fast-fashion’. De fet, a Espanya cada persona genera un total de 14 quilos de residus tèxtils a l'any, tal com publica l'Associació Ibèrica de Reciclatge Tèxtil (Asritex).

La recuperació dels sòls que optimitzi la biodiversitat, l'adopció de normes de benestar animal a la indústria i la innovació de materials i processos que no tinguin impacte negatiu en ecosistemes són alguns dels principals objectius que remarca el ‘Fashion Pact’. Més concretament, a través d'aquest pacte, es busquen objectius com reduir al 25% l'ús de materials d'impacte del 2025; emprar un 50% d'energies d'origen renovable per al mateix any i el 100% per al 2030; donar suport a la desforestació nul·la i la gestió sostenible de boscos; i eliminar el plàstic innecessari als envasos destinats als consumidors. En aquesta línia treballa El Corte Inglés, que, durant aquests dos anys des que va signar el pacte, ha treballat en àmbits com l'ecodisseny, la reducció de residus, l'ecoinnovació, l'optimització logística i l'economia circular.

De fet, El Corte Inglés ha aconseguit obtenir el certificat Residu Zero d'Aenor a tots els seus centres i plataformes logístiques de Galícia, Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Aragó, Navarra, País Basc, Comunitat Valenciana, Múrcia i Portugal. Es tracta d'una acreditació que reconeix aquelles organitzacions que valoritzen les diferents fraccions de residus que generen, cosa que evita que la seva destinació final sigui l'abocador. Aquesta acreditació es basa en quatre factors bàsics: reduir, reutilitzar, reciclar i valoritzar.

Valoritzar, aquest és l'àmbit pel qual ha apostat El Corte Inglés en els darrers anys. Segons la Directiva 2008/98/CE de residus es tracta d'una “operació el resultat principal de la qual és que el residu serveixi a una finalitat útil en substituir altres materials que altrament s'haurien utilitzat per complir una funció particular. En altres paraules, es tracta d´aprofitar materials per evitar l´ús de noves matèries primeres. Així, la companyia ha aconseguit valoritzar almenys el 90% de totes les fraccions de residus. Per això, El Corte Inglés genera més de 50 fraccions diferents de residus que se segreguen per a la seva valorització.

Altres de les accions d'acord amb els principis del 'Fashion Pact' que ha desenvolupat la companyia són la donació de tones de fusta a empreses locals de transformació perquè les utilitzin com a matèria primera i la valorització de residus d'aparells elèctrics destinats a la seva reutilització, recuperació o reciclatge. D'altra banda, l'economia circular és un altre dels aspectes a través dels quals El Corte Inglés vol convertir el seu model de negoci.