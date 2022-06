Evolució en format SUV

la tercera generació del BMW X1 arriba amb moltes novetats. No tan sols a l’apartat estètic, sinó també a l’àmplia llista de mecàniques disponibles, entre les quals destaquen les versions elèctriques i electrificades. Estarà disponible a partir del proper mes d’octubre en les variants tèrmiques dièsel (sDrive18d) i benzina (sDrive18i), a l’espera de les primeres unitats híbrides endollables (xDrive30 e i xDrive 25e), que arribaran al novembre juntament amb l’estrella del portfoli: el BMW iX1 XDrive30 100% elèctric. Tots els models microhíbrids arribaran l’any que ve i hauran d’equipar necessàriament el canvi automàtic.

A nivell estètic l’evolució més significativa se l’emporta una graellafrontal que, aquesta vegada, manté la forma quadrada dels ronyons amb unes insercions verticals que seran cromades o negres en funció de la versió escollida. Aquest detall decoratiu es repeteix al para-xocs, amb unes entrades d’aire de majors dimensions i d’aspecte esportiu. Els grups òptics es perfilen per fer el salt tecnològic del LED de sèrie, essent adaptatius i amb funció llum Matrix a l’acabat superior.

ESPORTIVITAT suv compacta

El disseny orientat clarament a la robustesa es combina amb un perfil dinàmic i allargat que fa que sembli més llarg del que realment és. Parlem d’un tot camí compacte de 4,50 metres de llargària per 1,84 m d’amplada i 1,64 m d’altura. La distància entre eixos, de 2,69 metres, ofereix habitabilitat suficient per a quatre ocupants i un maleter de 540 litres de capacitat, ampliable a 1.600 amb els seients posteriors abatuts.

De la vista lateral ens quedem amb el sostre de lleugera caiguda i amb els faldons laterals, que disposaran d’una motllura cromada o negra en funció de l’acabat. Les llantes més petites seran de 17 polzades, creixent fins a les 19 en acabats superiors i, opcionalment, fins a les 20.

L’habitacle d’un BMW sempre segueix les pautes d’innovació que ara estableix el nou model iX. Les pantalles corbes (Curved Display) de 10,25” per a la instrumentació i de 10,7” per al quadre de comandaments, adopten la mateixa disposició flotant que la del nou model elèctric de la marca. També equipa l’última novetat del sistema operatiu BMW 8, amb nous menús, millores en la comprensió del llenguatge natural i una reducció notable dels botons físics.

Com ja és habitual, també disposa de quatre paquets d’equipament; Innovation, Travel, Comfort i Premium. A més, i malgrat la seva mida, les places posteriors admeten dos adults d’1,80 m o tres adults més petits. A les unitats de combustió la banqueta posterior es desplaça longitudinalment 12 cm.

FINS A 5 MECÀNIQUES diferents

El salt qualitatiu d’aquest BMW X1 no només es percep a simple vista, sinó que també amaga una actualització profunda a l’apartat mecànic. L’oferta comercial arrencarà amb l’X1 sDrive18i (41.700 euros), que arribarà juntament amb les unitats dièsel sDrive18d (40.900 euros). El gasolina de 156 CV registra un consum de 7 a 7,3 l/100 km, mentre que el dièsel de 150 CV gasta menys i es conforma amb entre 4,9 i 5,5 litres.

La gamma electrificada trigarà una mica més, amb els models híbrids endollables de cinquena generació i els microhíbrids de 48V. Els xDrive30e de 326 CV (54.900 euros) i xDrive25e de 245 CV (51.900 euros) han augmentat la seva autonomia elèctrica fins als 89 quilòmetres.

La variant 100% elèctrica serà la primera amb tracció total desenvolupada per a aquest segment SAV (SUV compacte) prèmium. Els dos motors, un per cada eix, sumaran una potència de 313 CV (230 kW). Encara no hi ha dades oficials de la capacitat de la bateria, tot i que s’anuncia una autonomia superior als 400 km. Permet una càrrega de 30 minuts en punts de 130 kW i de 7 hores per als d’11 kW. Això sí, de manera opcional es podrà adquirir un endoll per a càrregues de 22 kW que completarà el procés en 3 hores i 30 minuts. El preu de l’iX1 serà de 54.900 euros.