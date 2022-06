FORMACIÓ i DIVERSIÓ per a tots

Any rere any les dades de morts en accidents de trànsit arriben a xifres preocupants, fet que ha portat tots els sectors implicats a buscar fórmules per reduir-los. Els fabricants d’automòbils han fet un pas endavant en aquest llarg camí, aportant solucions per aconseguir aquest objectiu anhelat. Una és la de dotar els seus vehicles amb les màximes ajudes possibles a la conducció (les conegudes com a ADAS).

Tot plegat afegit a la formació dels conductors, quelcom que cobra cada dia més importància no només per la incorporació d’aquests nous ajuts, sinó també per les característiques dels propis vehicles. És per això que NEOMotor ha acudit al Volkswagen Driving Experience, juntament amb un grup de clients que buscaven millorar la seva manera de conduir. Volkswagen es diferencia de moltes altres marques mitjançant el seu catàleg de cursos; fa un menú a la carta on els clients poden triar la formació que més els interessa: off-road, neu, elèctrics o asfalt, en cursos que es realitzen per tota la geografia nacional.

Race Tour

El nostre curs s’anomenava Race Tour i era un compendi de tot el que ofereix la marca (exceptuant lògicament la neu). Es va desenvolupar en un escenari incomparable com és el Circuit del Jarama. Luis Moya, ambaixador de la marca, va rebre tots els assistents amb el seu somriure habitual i va ser l’encarregat d’obrir la jornada amb una intervenció on va destacar el projecte d’aconseguir sinistralitat zero.

Els assistents van ser dividits en diferents grups, que intercanviaven escenaris després de quaranta minuts d’activitat. El nostre grup va començar amb el taller d’electrificació, on es van explicar els diferents conceptes dels vehicles elèctrics, tipus de recàrrega, connectors, etc.

Unes bones nocions per endinsar-se en aquest nou món de l’electrificació. El següent pas va ser el circuit off-road, on els alumnes van rebre unes primeres nocions sobre com conduir el vehicle a pistes forestals i, en funció del model, amb més o menys dificultat.

Estava clar que tots els alumnes esperaven la part on es rodava al circuit, i a les cares es podia comprovar l’excitació. Amb el monitor assegut al lloc del copilot, els alumnes van aprendre a traçar els revolts, a utilitzar els frens de forma eficient i a millorar la seva destresa. L’ús dels diferents assistents del vehicle es va desenvolupar en un circuit de cons anomenat Mickey Mouse, on es va organitzar una competició per tal de veure qui aconseguia el millor temps en un total de dues passades pel circuit. A més, les noves tecnologies de la gamma es van posar a prova en un test curt on vam tenir l’ocasió de provar els darrers assistents a la conducció de la marca.

El curs es va tancar amb la mobilitat elèctrica, on vam poder comprovar el que pot donar de si un vehicle elèctric pel que fa a potència i velocitat.

Aquests cursos estan dirigits a tots els conductors. Els preus varien en funció de l’especialitat escollida i si l’assistent és client o no de Volkswagen. Per a més informació, el millor és entrar al web drivingexperience.volkswagen.es i triar l’opció que més s’ajusti a les nostres necessitats.

En qualsevol cas, queda clar que aquests tipus de cursos haurien de ser obligatoris per a tots els conductors, tant novells com veterans, en aquest intent d’aconseguir sinistralitat zero.