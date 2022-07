Més DINÀMIC i EFICIENT

Ja tenim aquí la nova generació de l’Honda Civic. Un model que deixa enrere les seves dimensions compactes i que ara fa servir una nova plataforma per registrar unes mides de 4,69 metres de longitud, 1,80 d’amplada i 1,43 d’altura, amb una distància entre eixos de 2,73 metres. Aquestes noves dimensions permeten oferir una habitabilitat superior sense renunciar a un maleter de 410 litres, exactament igual que el del model anterior.

El seu interior llueix un disseny minimalista que compleix un doble objectiu: d’una banda augmenta la funcionalitat i la qualitat de vida a bord dels ocupants, mentre que d’altra incrementa l’ergonomia del conductor per poder gaudir al màxim de tot el dinamisme que és capaç d’oferir .

I és que si per alguna cosa destaca el nou Civic, més enllà de millorar en aspectes com ara el disseny, l’habitabilitat, la seguretat, la tecnologia o la connectivitat, és pel seu comportament a la carretera. I en aquest aspecte és fonamental el nou motor híbrid e:HEV d’Honda. El propulsor combina una bateria d’ions de liti que alimenta dos motors elèctrics amb un motor de benzina de cicle Atkinson de 2.0 litres. Aquest conjunt aconsegueix, segons la marca, la millor eficiència tèrmica del sector (41%), fet que es tradueix en un consum de combustible de 4,7 l/100 km (WLTP) i unes emissions de CO2 de tan sols 108 g/km (WLTP). Unes xifres increïbles tenint en compte que el propulsor desenvolupa 184 CV de potència i 315 Nm de parell màxim.

Al volant

Tota aquesta teoria ja la coneixíem des de la seva presentació estàtica, però en aquesta ocasió ens vam posar als comandaments del cotxe per veure si aquestes xifres i millores es duien a la pràctica.

Començarem pel que més ens va agradar, que és el comportament general del vehicle. La resposta de la direcció és senzillament immillorable. Té una precisió envejable, una resposta tremendament directa, una resistència o una duresa perfecta, i una capacitat per transmetre la lectura de l’asfalt extraordinària.

En aquesta sensació de confiança també hi té a veure la major duresa i rigidesa de la carrosseria, així com disposar d’una distància entre eixos 35 mm més gran i una amplada de via posterior 18 mm més àmplia.

Però el nou Civic també és notablement més confortable que el seu predecessor. La suspensió manté el cotxe estable alhora que absorbeix gairebé qualsevol irregularitat del terreny perquè no es filtri a l’habitacle, fet que permet gaudir a l’interior d’una gran qualitat de vida a bord.

En resum, el nou Civic és un dels models del seu segment i rang de preu que millors sensacions tranmet al volant en una conducció dinàmica, però alhora és més confortable en conduccions rutinàries que el seu predecessor.