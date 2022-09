Més tecnològic i esportiu

El Piaggio MP3 renova la seva gamma 2023 per consolidar-se com el gran referent del mercat dels escúters de tres rodes. Un nou catàleg, el presentat per la marca italiana per a les versions de 400 i 530 cc, que va molt més enllà d’una simple actualització. El model que en el seu dia va revolucionar el segment dels escúters amb una atrevida proposta de doble eix davanter (i que va deixar tothom bocabadat en la seva primera aparició pels volts de l’any 2006), arriba ara en una nova generació que millora l’anterior en matèria dinàmica i d’equipament tecnològic, alhora que n’actualitza la imatge per una més esportiva però que no perd l’essència estètica MP3.

En aquest sentit, el model de tres rodes de la marca italiana incorpora diversos detalls estètics renovats, com per exemple un nou frontal més ample i amb més protecció que està presidit per un nou grup òptic amb tecnologia LED. També són de nova factura els intermitents i el parabrises, així com les línies laterals i posteriors del vehicle amb un perfil més agressiu que el dota d’una imatge més esportiva. A això també hi contribueix la seva doble sortida d’escapament. La part posterior estrena uns remodelats pilots LED i un atractiu porta matrícules que envolta la roda del darrere. Tres rodes amb carnet de cotxe Igual que els models anteriors, els MP3 400 i 530 hpe es poden conduir amb el permís B1 de cotxe. Una homologació com a tricicle que se sustenta en aspectes com la major amplada de vies o en el fet de disposar d’intermitents específics, cosa que amplia de manera considerable el seu públic objectiu. Tot i això, aquestes versions d’alta cilindrada de l’MP3 no són les més recomanables per a aquells usuaris que s’estrenen al món de la moto a causa del seu elevat nivell de prestacions. En aquest cas resulta més recomanable la versió de 300 cc. Entre les principals característiques dinàmiques de l’MP3 cal destacar el nou xassís i la reducció de pes respecte als models que reemplaça, així com millores en matèria d’ergonomia. El nou model situa ara el manillar més a prop del conductor, estrena una nova ubicació per als reposa peus i rep un redisseny del seient de dues altures que dona accés a un ampli espai per a dos cascos integrals. En el cas de l‘MP3 400 hpe, el motor monocilíndric de 350 cc i 35,2 CV de potència ha rebut una sèrie de canvis enfocats a millorar el rendiment mecànic i termodinàmic, així com a reduir les vibracions i el soroll. Una sèrie d’avenços també visibles al 530 hpe, motor que s’estrena en aquesta MP3. Es tracta d’una unitat totalment nova que assoleix la potència màxima de 44,5 CV a un règim menor (7.250 rpm) i que aconsegueix unes millors prestacions alhora que baixa el nivell de vibracions i rumorositat a velocitats baixes i mitjanes. Aquest propulsor 530 hpe munta una nova unitat de control Magneti Marelli amb accelerador ride-by-wire, que permet escollir entre entre tres modes de conducció: Eco, Comfort i Sport. Com a complements específics d’aquesta versió de cilindrada superior en destaca el sistema Aras amb radar d’informació de punt cec (BLIS) i d’ajuda a la decisió de canvi de carril, així com la funció de marxa enrere amb càmera de visió posterior que es visualitza a un quadre d’instruments amb pantalla TFT a color de 7 polzades (també de sèrie al 400). Aquest sistema, a més, ofereix una àmplia connectivitat amb el telèfon. El sistema d’arrencada sense clau Keyless és de gran comoditat i ofereix funcions addicionals, com l’obertura del seient i del dipòsit de benzina i la inserció del bloqueig de la direcció. Els preus de la gamma Piaggio MP3 se situen en 10.499 euros per al 400 hpe i de 10.999 euros al 400 hpe Sport, mentre que el 530 hpe té una tarfina única per a la versió Exclusive de 12.999 euros