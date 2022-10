Una autèntica eSCOLa de campions

L’ aposta de Toyota per la competició és ferma i el fabricant japonès manté programes al més alt nivell al WEC (Mundial de Resistència), WRC (Mundial de Ral·lis) i al Dakar. A tot això se li ha afegit aquest any la Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, una copa de promoció que celebra vuit ral·lis (quatre dels quals d’asfalt i els altres quatre de terra) repartits entre Espanya i Portugal.

L’objectiu de Toyota és que el seu ADN de carreres s’impregni als cotxes de carrer, i això es nota en els models GR i GR Sport, concebuts amb l’objectiu de transmetre aquesta passió. El Toyota GR Yaris RZ, model base per a la Iberian Cup, ja ha venut més de 1.200 unitats. Al marge de la seva fiabilitat (ja que no s’ha produït cap abandonament per error mecànic), disposa de tres grans secrets per posar de rellevància les seves prestacions: xassís (ràpid i lleuger), motor (tecnologia concentrada) i transmissió (tracció màxima).

La competició reparteix 268.000 euros en cadascuna de les tres temporades a què, com a mínim, s’ha compromès a disputar Toyota. Però el millor d’aquesta categoria és la igualtat, que fa que encara hi hagi molts candidats al triomf final perquè dels vuit ral·lis se’n poden descartar dos, un d’asfalt i un altre de terra.

ESTRENa EN ASFALT

La presència de la Toyota Gazoo Racing Iberian Cup a Astúries va ser un dels grans atractius del Ral·li Princesa d’Astúries, puntuable pel Supercampionat d’Espanya de Ral·lis i en què es va imposar el jove asturià Alejandro Cachón (Citroën C3) després d’un emocionant i espectacular final amb Pepe López (Hyundai i20) i ‘Cohete’ Suárez (Skoda Fabia).

Les carreteres asturianes van ser la primera mostra d’asfalt de la Copa de Promoció que aquesta temporada ha presentat la marca japonesa, que es disputa als comandaments del Toyota GR Yaris RZ. La prova va respondre a les expectatives, amb la victòria de Sergi Francolí i María Salvo (CSM Competició) que, després de fer el millor temps al primer tram, es van mantenir com a sòlids líders durant tota la prova, arribant a sumar quatre scratxs. Fran Cima (Asturhíbrid) i Daniel Berdomás (Grup Breogan) els van acompanyar al podi.

La victòria de Sergi Francolí, que s’ha adaptat ràpid al Toyota GR Yaris i a la seva versió d’asfalt, ha significat que el pilot català sigui és el primer a repetir triomf aquesta primera temporada de la copa. En els quatre ral·lis precedents havien estat quatre pilots diferents els que havien pujat al capdamunt del podi.

els «PODERS» DEL GR YARIS

Les prestacions del GR Yaris en asfalt van sorprendre pel seu alt nivell de competitivitat durant les dues etapes i més de 150 quilòmetres de trams cronometrats que configuraven el Ral·li Princesa d’Astúries. El cotxe és pràcticament de sèrie. Les modificacions rebudes li permeten assolir els 261 CV i el seu manteniment és econòmic, ja que no gasta ni rodes ni frens.

La base que posseeix el GR Yaris RZ per competir en ral·lis és excel·lent. És un cotxe molt neutre, fàcil de conduir i que està posat a punt per aconseguir que es puguin adaptar al seu tacte tant els pilots més experimentats com els que estan començant al món dels ral·lis. Que el Toyota GR Yaris sigui un model amb tracció a les 4 rodes és un punt molt positiu, sobretot als ral·lis de terra. Aquest aspecte és important de cara a la formació d’un pilot que vulgui continuar avançant en la seva carrera esportiva, igual que la dotació en premis a què pot aspirar. El Toyota GR Yaris RZ està disponible als concessionaris de la marca japonesa per un preu de 76.800 euros, al qual hi cal afegir el kit de terra (que suposa un suplement de 6.800 euros) i la inscripció de la Iberian Cup, que són 2.000 euros més. A tots els preus cal afegir-hi el corresponent IVA.

La propera cita de la Toyota Gazoo Racing Iberian Cup serà el Ral·li Vidreiro, que se celebrarà el 7 i 8 d’octubre a Portugal. El plat fort del calendari, tot i això, arribarà al RallyRACC, ja que la copa de promoció s’estrenarà en una prova del Mundial.