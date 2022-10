L’SMART #1 es suma a la lluita pel títol

l’automòbil ja es mou en elèctric, i el Cotxe de l’Any dels Lectors no és aliè a aquesta circumstància. Tot i que els motors de combustió segueixen sent els predominants, les alternatives electrificades no paren de guanyar protagonisme. Una rellevància que també s’ha deixat notar entre els usuaris, que han deixat palès el seu interès pels vehicles elèctrics en en els resultats de la votació del mes de setembre, amb l’Smart#1 com a vencedor.

Els lectors dels diferents diaris que formen el grup editorial Prensa Ibérica s’han decantat per la nova proposta d’Smart. La marca pertanyent a dos gegants de la indústria de l’automoció (els alemanys de Daimler i els xinesos de Geely) s’ha reinventat per iniciar un nou camí en què l’Smart #1 és el seu primer exponent. Després d’aquest model s’hi afegirant durant els propers anys una versió més gran i una biplaça a l’estil de l’icònic Fortwo. Un model que aplega les tendències més actuals del sector de la mobilitat sobre quatre rodes; SUV, mida compacta, polivalència i eficiència elèctrica. Factor elèctric Amb aquesta victòria parcial, l’Smart #1 s’uneix a la llista de models favorits pels lectors en què té cabuda cadascun dels vencedors de les votacions mensuals del Cotxe de l’Any dels Lectors. Una selecció de models en què podem trobar altres alternatives 100% elèctriques (com és el cas dels Renault Mégane E-Tech, Lexus RZ i BMW iX1) o fins i tot l’Opel Astra, que es reforçarà ben aviat amb un «e-Astra» equipat amb aquest tipus de propulsor. En el cas de l’Smart #1 l’oferta inicial està formada per una versió de 272 CV de potència alimentada per una bateria de 66 kWh i 440 quilòmetres d’autonomia, juntament amb una variant Brabus de tall esportiu amb 420 CV i al voltant de 400 quilòmetres entre càrrega i càrrega. ProtagonismE SUV a l’octubre Amb l’inici del mes d’octubre s’ha engegat la desena i última votació mensual de l’edició actual del Cotxe de l’Any dels Lectors. Una selecció que tanca aquesta primera fase del concurs i que té com a protagonistes els Jeep Grand Cherokee, Lexus RX i Renault Austral. Tres alternatives SUV que aspiren a aconseguir una victòria que els apropi a una de les sis places per a la votació final. Mentre Jeep i Lexus entren de ple al concurs amb els vaixells insígnia dels seus respectius catàlegs tot camí de marcat tall prèmium, Renault presenta una candidatura al premi realment sòlida amb un model com l’Austral, que s’engloba dins del principal segment per volum del mercat dels SUV: el dels compactes.