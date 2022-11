Autopodium ES RENOVA

M és de 90 anys d’història, tres generacions i marques tan reconegudes com Seat, Cupra, Audi, Skoda, Volkswagen Turismes i Volkswagen Comercials. Aquesta és la trajectòria del Grup Autopodium, una empresa familiar que disposa de concessionaris de les marques citades repartits per les poblacions de Girona, Olot, Figueres, Mont-Ras, Sant Feliu de Guíxols i Lloret de Mar.

Tot i que també son concessionari provincial SCANIA a la província de Girona mitjançant Camió Grup i disposen d’una divisió nàutica a Empuriabrava representada per Helimotor, la principal novetat del grup la trobem en dos dels seus concessionaris Skoda, concretament els d’Olot i Figueres.

I és que aquestes dues instal·lacions han sigut recentment renovades per complet, millorant d’aquesta manera tant l’exposició de vehicles nous com l’atenció al client i el servei de postvenda.

gran POSADA EN ESCENA

La renovació dels dos concessionaris no és un tràmit qualsevol, sinó una mostra evident de l’aposta que la marca txeca fa per la província de Girona. Tant és així que a l’acte d’inauguració i presentació a la premsa que es va dur a terme el passat dijous 27 d’octubre hi va assistir una representació d’Skoda Espanya encapçalada pel director general de la marca, Fidel Jiménez de Parga. A més, també hi va assistir el director de Vendes, Carlos Calatayud.

«Amb el reforçament de la nostra presència a la província de Girona fem un pas més en l’estratègia de capil·larització de la nostra xarxa comercial», va afirmar Jiménez de Parga durant la presentació. Una xarxa comercial que, entre els dos concessionaris renovats a Figueres i Olot, disposa d’una àrea d’influència de més de 150.000 persones.

Tot plegat s’engloba dins l’objectiu de la marca d’assolir «un 4% de quota al mercat espanyol i d’entrar al top ten de marques més venudes», segons va afegir Jiménez de Parga. A més, el directiu va finalitzar assegurant que per aconseguir aquests ambiciosos objectius «la presència d’Skoda en àrees amb una població de més de 50.000 habitants és clau per a la marca».

Com no podia ser d’una altra manera en una fita tan important per a l’economia local i provincial, a l’acte d’inauguració també hi van assistir diversos professionals del Grup Autopodium encapçalats per la gerent, Esther Forné, així com l’alcalde d’Olot, Pep Berga, la regidora Adriana Francés i el president de l’associació de comerciants d’Olot, Jordi Rovira.

FUTUR ELECTRIFICAT

Tant els dos nous concessionaris com la resta d’instal·lacions del Grup Autopodium tenen l’objectiu de mantenir o fins i tot superar el nivell de vendes del fabricant txec a la província de Girona. No es tracta d’una fita senzilla, però per a aconseguir-ho disposen dels models més tecnològics i avançats de la marca.

Actualment Skoda disposa d’una gamma formada per vuit models: Fabia; Kamiq; Scala; Karoq; Octavia; Superb, Kodiaq i Enyaq, així com les versions familiars (Combi) dels Octavia i Superb i de la versió Coupé de l’Enyaq.

Aquest darrer model és el primer vehicle 100% elèctric d’Skoda, i es presenta en forma de SUV amb una autonomia de fins a 520 quilòmetres. No és casualitat que hagi estat el model escollit pels assistents a la presentació per a la foto de grup (a la part inferior d’aquesta pàgina), ja que està cridat a assentar les bases de l’estratègia d’electrificació del fabricant.

De cara al futur Skoda ja ha presentat el prototip Vision 7S, un SUV elèctric que estrena la nova identitat de la marca i que mostra les línies que seguiran els models d’Skoda que, si tot va bé, el Grup Autopodium continuarà venent a partir de l’any 2026.