El nou REI dels SUV

Polestar, la marca de vehicles electrificats prèmium d’alt rendiment del grup Geely (Volvo, Lynk & Co...), segueix amb el seu sòlid pla de creixement a través de vehicles que destaquen sobretot per tres coses: el disseny, el rendiment i l’eficiència . El seu camí al mercat automobilístic va començar amb el Polestar 1, una berlina híbrida endollable que va establir les bases de la companyia. Després va ser el torn del Polestar 2, una altra berlina (aquesta vegada 100% elèctrica) que convertia de facto la marca en un fabricant de vehicles exclusivament elèctrics.

Ara el Polestar 3 representa l’entrada al segment més popular del mercat, el dels SUV, i ho fa posant tota la carn a la graella. La primera gran mostra de força del Polestar 3 està a la seva propulsió. Fidel a la seva essència de marca d’altes prestacions, el model base disposarà de dos motors (un a cada eix) que generen 483 CV de potència i 840 Nm de parell màxim, que ascendiran fins als 517 CV i 910 Nm de parell màxim amb el paquet Performance opcional.

Aquests motors s’alimentaran d’una bateria de 111 kWh de capacitat, signada per CATL i que li aporta fins a 610 quilòmetres d’autonomia, 560 quilòmetres si equipem el paquet Performance. La bateria pot carregar-se en corrent continu amb una potència de fins a 250 kW, podent recuperar fins al 80% de la càrrega en 30 minuts.

EL MINIMALISMe Per bandera

El Polestar 3 és un tot camí gran, de 4,90 metres de longitud, 1,61 metres d’altura i 2,12 metres d’amplada, que recull l’herència deixada pels dos cotxes que van arribar abans que ell per mostrar-se com un vehicle d’aspecte elegant i minimalista -aspecte molt característic de la marca- però també imponent. Destaquen els grups òptics Dual Blade i l’aleró del capó, que influirà positivament en la seva aerodinàmica i ajudarà a maximitzar-ne l’autonomia.

Les seves llantes, de 21 polzades de sèrie o de 22 polzades amb el paquet Performance, seran l’aspecte més cridaner d’un perfil que flueix fins a una part posterior on els grups òptics -finíssims- queden units a través d’una franja il·luminada que, a més, divideix la part posterior en dues seccions ben diferenciades. El maleter és de 484 litres.

Dins del Volvo Group Polestar té la mateixa obsessió per la seguretat que Volvo, per la qual cosa el Polestar 3 incorporarà la tecnologia més avançada de la marca sueca en aquest sentit. Es tracta d’una sèrie de sistemes que equiparà també el futur Volvo EX90 i entre els quals hi trobem sensors que detecten si el conductor s’ha oblidat algú dins del cotxe en aparcar o fins a un total de cinc radars, cinc càmeres externes i dotze sensors que generen una imatge precisa dels voltants del cotxe per controlar els seus sistemes de seguretat activa. També equiparà les funcions més habituals, com per exemple el control de creuer adaptatiu o l’alerta de canvi involuntari de carril, entre d’altres.

El Polestar 3 arribarà al mercat a mitjans de l’any que ve per posicionar-se com un rival seriós de cotxes com el BMW iX, l’Audi e-tron o el Tesla Model Y. Es produirà, com tots els Polestar, a la Xina, concretament a la planta que Geely té a Txengdu, i el seu preu inicial serà de 92.900 euros, 99.500 euros si se suma el paquet Performance. Les primeres entregues estan previstes per al tercer trimestre de l’any que ve.