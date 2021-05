Després d’anunciar els noms d’Esperanza Aguirre i Esty Quesada (Soy una pringada), Amazon Prime Time ha confirmat finalment la llista completa de participants de la primera edició de Celebrity Bake Off, la versió amb famosos del concurs de rebosteria d’èxit internacional. Un dels dotze concursants d’aquest nou format de la plataforma serà Andrés Velencoso.

A més de amb l’expresidenta de la comunitat de Madrid i la influencer, l’actor i model tossenc competirà pel premi a millor pastisser amateur amb la youtuber Paula Gonu, les cantants Chenoa i Soraya Arnelas, l’actor Pablo Rivero, la humorista Yolanda Ramos, l’actriu Adriana Torrebejano, el pianista i escriptor James Rhodes, l’exàrbitre de futbol Eduardo Iturralde González i l’exfutbolista de l’Espanyol Joan Capdevila.

Amb Paula Vázquez i Brays Efe de parella de presentadors, Celebrity Bake Off constarà de deu lliurament des 50 minuts de durada cadascun i, amb una mecànica similar a la de formats com el reeixit MasterChef, proposarà als seus concursants diversos reptes, posant a prova les seves habilitats en el camp de la rebosteria. Els aspirants seran avaluats cada setmana per un jurat que determinarà quin d’ells és expulsat. Per ara la plataforma encara no ha revelat ni els noms dels membres del jurat ni tampoc la data d’estrena d'aquest nou format.