Shamima, Hoda, Kimberly, Nawal, Hafida, Ouidad. Sis dones atrapades pel seu passat en un campament de detenció al nord-est de Síria gestionat per les autoritats kurdes. Sis dones nascudes a Occident, al Regne Unit, els Estats Units, el Canadà, els Països Baixos i Alemanya, que van optar fa uns anys per marxar de casa i entrar a ISIS, i a qui la derrota d’Estat Islàmic ha deixat desemparades amb els seus fills, abandonades pels seus països d’origen, que les consideren terroristes i els prohibeixen tornar. Quin futur els espera? Tindran la oportunitat de reinserir-se a la societat? El programa Sense ficció (22.05 h, TV3) busca resposta a aquestes i altres preguntes amb l’estrena de El retorn: la vida després de l’ISIS, guardonat com a millor pel·lícula documental en els XIV Premis Gaudí de l’Acadèmia del Cinema Català.

La documentalista Alba Sotorra, que en el seu anterior documental Comandant Arian havia acompanyat les guerrilleres kurdes que lluitaven per expulsar ISIS del seu territori, l’any 2015, torna el 2019 al nord-est de Síria. L’objectiu és gravar la vida en aquest camp de detenció, el camp d’al-Roj. Les protagonistes, ara, seran les dones d’ISIS, captives i derrotades, sense futur a la vista. Qui se n’ha de fer càrrec són, justament, dones kurdes que van perdre famílies, amics i propietats a mans d’ISIS. Les kurdes que gestionen el camp, activistes del Moviment de Dones Kurdes del nord-est de Síria, es comprometen a cuidar-les i a lluitar perquè puguin tornar, com elles desitgen, als seus països d’origen. Durant un any, el documental segueix el procés de sis de les internes al camp. Un procés que és una doble lluita: d’una banda, la batalla legal per poder retornar als seus països d’origen, que es neguen a acceptar-les i, en alguns casos, les desposseeixen de les seves nacionalitats. De l’altra, la batalla individual, encara més dura, per recuperar-se elles mateixes. El Califat d’ISIS, que des d’Occident s’imaginaven com un paradís musulmà, ha esdevingut un infern de guerra, maltractaments i engany, on han perdut fills petits i han aguantat innombrables humiliacions.