Míchel: "La Champions s'ha de jugar a Montilivi"

Dissabte passat, el Girona la va fer molt i molt grossa. Tant, que encara es parla del seu èxit -i se seguirà fent-. La remuntada contra el Barça (4-2) va permetre als gironins certificar matemàticament la classificació a la Champions i, de retruc, assaltar el segon lloc de la classificació el qual donaria accés a la Supercopa d'Espanya. Míchel, el gran responsable de tot plegat, ha estat el protagonista aquest matí del programa 'El món a RAC1'. El tècnic ha insistit que "la Champions s'ha de jugar a Montilivi", malgrat les limitacions d'aforament que hi haurà en compliment de la normativa de la UEFA. "És una llàstima que potser hi haurà gent que no podria entrar a l'estadi, però necessitem jugar i escoltar l'himne de la Champions a casa nostra. El club està fent tot el possible", ha afegit. Sense les grades supletòries, la capacitat de l'estadi serà d'unes 9.000 persones.

Amb l'objectiu assolit, Míchel ha assegurat que en les darreres quatre jornades que resten per acabar la temporada l'equip continuarà lluitant amb ambició. "Aquest club no ha tocat sostre", ha advertit. Alhora, ha revelat que el Girona tindrà el seu propi documental a Netflix: "Ahir em va trucar Netflix. Hi haurà dos documentals sobre el club: un de la Lliga i un altre de propi".