La Policia Municipal de Girona posa 707 multes per actuacions que dificulten l’accessibilitat a la via pública en menys de 15 dies

La Policia Municipal de Girona ha sancionat 707 vehicles entre els dies 15 i 28 d’abril per cometre infraccions que dificulten l’accessibilitat a la via pública. Segons detalla l'Ajuntament en un comunicat, l'actuació del cos policial correspon a una campanya específica per detectar aquest tipus de delictes, que tenen conseqüències sobretot per a les persones amb mobilitat reduïda que es desplacen per la ciutat. Del total de multes interposades durant el període, 612 són per aparcar en zones de càrrega i descàrrega; 61 per fer-ho en espais reservats per a vehicles de persones amb discapacitat i 34 per estacionar sobre la vorera.

“Tota persona, amb independència de la seva condició física, té dret a circular amb normalitat per la seva ciutat. Per això és tan important que la policia faci aquestes campanyes per recordar que les voreres són per als vianants o que no respectar les places d'aparcament de les persones amb mobilitat reduïda és una desconsideració cap a les persones que realment la necessiten i que és el seu dret fer-les servir”, ha explicat la regidora de Ciutat que Cuida de l’Ajuntament de Girona, Gemma Martínez i Villagrasa.

Un 15% d'nfraccions

Precisament les infraccions de les ordenances de circulació són les que més van augmentar durant el 2023 en comparació amb l’any anterior, una xifra que va passar de les 19.101 denúncies el 2022 a les 21.948 del 2023. Un volum semblant no es veia des del 2019, quan la Policia va interposar 21.579 multes per infringir l’ordenança de circulació. Les denúncies van ser, principalment, per estacionar en espais temporalment prohibits, per ocupar un lloc de càrrega i descàrrega, per incomplir una senyal de prohibició o per estacionar en una vorera.

Destaca el fet que, al llarg de tot el 2023, les infraccions que dificulten l’accessibilitat a la via pública van comportar un total de 3.946 denúncies. En concret, 1.757 per ocupar un lloc de càrrega i descàrrega, 553 per fer-ho en aparcaments per a persones amb discapacitat i 1.636 per estacionar en una vorera.

Aquesta campanya és la segona que efectua la Policia Municipal des del gener per garantir l’accessibilitat a la via pública. En l’anterior, que es va dur a terme entre el 12 i el 25 de febrer, els agents van denunciar 515 persones conductores. En aquell cas, 365 van ser per aparcar en zones de càrrega i descàrrega; 49 per fer-ho en espais reservats per a vehicles de persones amb discapacitat i 101 per estacionar sobre la vorera.

A banda d’aquestes dues actuacions, el cos policial ha engegat enguany altres campanyes de trànsit intensives en períodes quinzenals, i les continuarà realitzant de forma puntual i periòdica, amb l’objectiu de reduir el nombre d’infraccions. Per exemple, se n’estan fent també per controlar els Vehicles de Mobilitat Personal, com ara patinets elèctrics, que incompleixin la normativa actual.

Cal recordar que, d’acord amb el nou Codi d’accessibilitat de Catalunya, en vigor des del 4 de març, les persones titulars d’una targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat disposen d’un màxim d’1 hora per aparcar en espais de càrrega i descàrrega dins l'horari limitat en aquestes zones. És obligatori fer constar l’hora d’arribada, ja sigui mitjançant una indicació escrita o bé amb un disc horari.