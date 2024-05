Nostaldisc porta a Sant Gregori llegendes del Blues Rock català

«Ep, tu actues o t’ho mires, avui?» Aquesta ha estat una de les frases més repetides durant el dia a Sant Gregori. I és que només feia falta parar l’orella un moment per entendre que avui, tot aquell qui s'ha acostat a Nostaldisc estava envoltat d’antics rockers que s’hi aplegaven per gaudir de la setena edició de la Fira del Disc i Cultura del Rock’n’roll.

Es tracta d’una Fira organitzada per Lex Cultura, una entitat sense ànim de lucre dedicada a la cultura, i des de Ràdio Free, un programa de Ràdio Sant Gregori. «Dins de l’organització som tots molt amants de la música: hi ha fotògrafs de rock’n’roll, músics, locutors de ràdio, productors... i vam decidir que volíem tirar endavant una fira del disc a Girona i aquí seguim, ampliant-la després de nou anys» explica David Julià, un dels membres de l’organització.

Grans llegendes

L’espai La Pineda de Sant Gregori s'ha convertit en un lloc de pelegrinatge dels grans amants de la música rock i tots els seus derivats. Per inaugurar l’ocasió, el pregó ha anat a càrrec de Big Mama Montse, «reina indiscutible» del Blues Rock català i reconeguda internacionalment. Acte seguit, ha actuat la Nostaldisc Legends, una banda de músics llegendes creada pels organitzadors de Nostaldisc. Són músics que ja han col·laborat amb la fira i que «estan dins de la nostra corda, amics nostres», comentava Julià.

Un dels trets característics d’aquesta Fira -i que ja no s’entendria sense ella- és la gran exposició i venda de vinils. Més de 100 metres destinats a fer les delícies dels amants del Rock’n’roll, però també del Folk americana, Country, Heavy metal, Blues, Post punk new wave, Rhythm and blues, Power pop mod, Ska rockstead i un llarg etcètera que servien d’excusa per intercanviar impressions, desbloquejar records i explicar batalletes entre compradors i venedors.

L’esplanada exterior estava reservada per “l’espai d’autor”, un lloc on els artistes «poden venir i els hi cedim una carpa perquè es trobin directament amb les persones, amb els fans.» Aquest any s’hi han acostat Ojos Pardos, Ger Studios, RGB o Tona Gafarot i les Anxovetes, entre altres. És un espai on l’organització regala una taula perquè puguin interactuar amb el públic i se sentin part de la fira. «També signen discos, en venen, els surten contactes i actuacions.»

Públic familiar

Nostaldisc va néixer l’any 2015 i només s’ha aturat en dues ocasions a causa de la pandèmia. La característiqua que sempre ha perseguit la Fira és ser familiar «és una fira que es fa en diumenge de 10 h del matí a 20 h del vespre. Està pensada per a tots els públics, perquè hi tenim el Mag Gepis, que ha vingut amb un taller de màgia i jocs per als infants. També gaudim amb l’Antognoni Brunhoso, un pintor de la Vall de Bianya reconegut internacionalment que ha fet algunes performances.» Els tallers familiars han estat organitzats per Meraki.440 i han consistit a pintar guitarres i altres manualitats disposades de forma que tots i cadascun dels membres de la família tinguessin l’oportunitat de gaudir de la fira i, qui sap, si aconseguir que els més menuts s’interessin pel gènere que tant ha marcat als més grans.

Un dels plats estrella del dia ha sigut el 1r Campionat gironí de “Rebobinat de cintes de casset amb boli Bic”. De fet, també va ser el primer campionat català, però l’organització creia que «no calia apuntar tan alt.» Ha acabat sent un èxit i moltes persones s'han quedat fora del concurs perquè es va omplir de seguida. «Ha resultat ser un acte xulíssim on hi ha participat molta gent.»

«Tots els organitzadors som del ram, i tant podem estar a dalt de l’escenari com a baix. L’any passat el pregó el va fer en Gerard Quintana i era un més de la família, com passa amb la Big Mama Montse», comentava David Julà. També hi han actuat Lluís Figueras & The Demons, Ojos Pardos i Hot Drinks.