El dissabte 26 d'octubre es va presentar, a Cassà de la Selva, el llibre Les guerres i els seus efectes. Cassà de la Selva, segles XIV-XX, que recull les conferències que es van realitzar al llarg del curs 2017-2018, el darrer dissabte de cada mes, a l'edifici de Can Trinxeria, organitzades per l'Arxiu Municipal local (AMCS). La presentació d'aquest primer cicle de conferències, molt interessant per cert, que s'ha editat en versió digital, va tenir lloc, davant l'edifici de Can Trinxeria, des d'on els participants en les xerrades vam començar un itinerari a través dels diferents carrers on aniríem trobant-nos amb la història de la població al llarg dels segles esmentats. Les guerres i els seus efectes. Tan lluny. Tan a prop. Els esdeveniments que ens semblen llunyans acaben afectant la nostra vida perquè els efectes de les guerres són devastadors, no només en el camp de batalla –la part més salvatge i cruenta– sinó també a la rereguarda, de les pitjors maneres possibles sobre la població civil.

«La destrucció del castell de Cassà el desembre del 1329. Les lluites pel poder a les rodalies de Girona i la resistència dels homes de Cassà a l'església l'any 1390. Els remences de Cassà de la Selva i la condemna dels caps del sometent el 1486. La reunió del Consell General de la Universitat el 1711. L'arribada per primer cop dels francesos a Cassà de la Selva el 1808 i el seu retorn el 1809 que va provocar, entre altres coses, la fugida de molts cassanencs cap a Tossa, Lloret, Blanes i Hortsavinyà, i va deixar una població sotmesa i saquejada pels francesos. Les mesures per fer front a la I Guerra Mundial (1914-1920) pel seu efecte negatiu sobre la indústria surera que va començar a reactivar-se a partir de 1926. L'actuació del govern local durant els anys de la guerra. Les bombes llançades sobre Cassà a finals de gener de 1939. L'aeròdrom 317 Cassà de la Selva-Llagostera. La situació de Can Trinxeria, durant i després de la guerra...» són alguns dels molts temes tractats, amb serietat i rigor, pels diversos conferenciants que van posar a l'abast dels assistents, i ara a l'abast de tothom que vulgui, uns esdeveniments cabdals per entendre l'evolució de la vila fins als nostres dies. Esdeveniments que, des d'una perspectiva històrica, posen en evidència la connexió d'un món llunyà amb un de més proper, a tocar de cadascun de nosaltres. Abans, des de la distància. Ara, des de la immediatesa. Que tot el que passa té conseqüències sobre tothom, amb més o menys grau, amb més o menys gravetat, però en té. Sempre ha estat així i sempre serà així. Que les guerres van canviar de manera tràgica i abominable el paisatge social i humà a qui les va patir. I el segueixen canviant a qui les pateix en primera línia, per damunt de tota la resta. Només cal escoltar les notícies i mirar les imatges esfereïdores que ens arriben constantment, per comprovar, dia rere dia, que la història es repeteix a molts indrets. Que portem molts segles bel·licosos sobre les nostres esquenes. I els seus efectes també. Això sí, gairebé sempre en nom de la pau.