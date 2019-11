Girona «col·loca»

Qui sap si després de la indústria càrnia el sector més exportador de Girona és el del cultiu... de cànnabis. En això sí que enamorem, emocionem i excel·lim. Els comissos de marihuna practicats l'any passat per la Policia Nacional i per la Guàrdia Civil situen aquest petit tros de terra en la segona posició del pòdium espanyol, amb gairebé tres tones i mitja de droga a punt per fumar (o gairebé) intervingudes. Només ens supera Saragossa, amb 4,1 quilos, amb la reserva que en aquesta estadística hi manca el balanç dels Mossos d'Esquadra que, l'any 2017, per exemple, van destruir 45.000 plantes a la província.

Segons dades de l'Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte, a Barcelona, l'any 2018, es van consumir 8,14 tones de «maria» que, multiplicades per un preu mitjà del gram de 5,64 euros, afloren un negoci de prop de 46 milions; a Madrid se'n van fumar 16,01 tones, a 7,47 euros el gram, i això representa una facturació de 119,6 milions; a París, les tones consumides van ser 13,69, a un preu de 8,42 euros per gram, cosa que representa uns ingressos per al sector de 115,2 milions més. Res a veure amb el que es fuma a Londres: 31,40 tones només l'any passat ( oh my God!). Tenint en compte que, allà, el preu del gram era de 8,33 euros, el volum de negoci s'enfila fins als 261,56 milions d'euros.

Resumint: en aquestes quatre ciutats el sector de l'herba que es fuma i col·loca va moure 542,36 milions d'euros el 2018, que són 86,86 milions més que tot el que van exportar les empreses de Girona juntes el mes de setembre passat. Per no parlar del negoci que la «maria» representa a Nova York, la ciutat líder en consum a escala mundial, amb 77,4 tones fumades que, a 9,75 euros el gram, van moure l'any passat 754,6 milions d'euros.

Que som el paradís de l'herba ho confirma l'increment de confiscacions fetes l'any passat per policies nacionals i guàrdies civils a la província: un 404% més que el 2017. Expliquen des dels cossos de seguretat que la laxitud legislativa fa que Girona sigui encara més atractiva per als «narcos»; si li afegim que està ben comunicada, que té mar i que és a tocar de la frontera, el còctel és perfecte. A finals del 2018, Endesa va haver d'engegar un pla de xoc contra el frau elèctric en barris molt concrets de la capital i de Figueres. La culpa, de la proliferació de cultius il·legals de marihuana. Girona enamora, sí. I col·loca.