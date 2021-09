Bon dia , el meu nom és Carlos Teixeira, soc treballador de manteniment de diversos centres de Girona, com albergs, benestars socials, etc. L’altre dia vaig haver de portar un paquet a l’Alberg de Girona i vaig estacionar a la zona de càrrega i descarrega, amb la furgoneta industrial rotulada, a la plaça Catalunya, a les 11.42 h. No disposo del rellotge horari i vaig posar l’hora en un paper que es veia sense problema. Mai m’havien dit res per posar l’hora així, però l’agent que estava per la zona em va multar a les 11.48 h, sis minuts després que arribés. Això ho veig una falta d’empatia a un treballador per aquest tema. Amb multes per sobrepassar el temps excessivament ho veig raonable, però per posar l’hora en un paper i no en el rellotge, no crec que sigui correcta una sanció. Veig aquest gest com una manera de recaptar calés indiscriminadament. Gràcies i salutacions.