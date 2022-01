L’any passat, la nostra associació va participar en la campanya de foment de la pau que impulsen la Coordinadora d’ONG Solidàries i l’Ajuntament de Girona cada mes de gener a les escoles de Girona. Va ser el DENIP més internacional organitzat des de Girona, en el qual vam coincidir amb altres entitats solidàries del territori. I aquest any repetim.

Pel que fa a nosaltres, vam dinamitzar les contraparts locals presents a diverses escoles del Marroc a través d’ECCIT Marroc. Un equip humà format per tres mestres, implicats en l’educació al Rif –Tetuan, Ouzen i Xauen– i units pels objectius d’ECCIT.

Malgrat el context pandèmic, la campanya es va desenvolupar amb èxit i això ens ha animat a continuar enguany en aquesta iniciativa educativa perquè ens permet desenvolupar jornades i activitats sobre la Pau així com sobre els costums, el patrimoni cultural i els valors com a grans eines per a l’intercanvi i la convivència. Només a Xauen, l’any passat vam mobilitzar més de 1.000 alumnes a l’institut Moulay Hassan per parlar i reflexionar sobre la pau i intercanviar les seves impressions amb l’alumnat gironí. I enguany, hi hem volgut tornar a ser.

La campanya de l’any passat va coincidir amb un atac militar israelià als civils palestins de Gaza. A més, el fantasma de la guerra malauradament també campa pel Marroc, que segueix una carrera cega cap a la militarització i el rearmament. I, no ho oblidem, amb conflictes latents amb el Sàhara i Algèria. Per això, les escoles del Marroc on som presents necessiten més DENIP que mai. A l’horitzó, a més, s’intueix una possible nova escalada de violència militar fruit de la forta presència dels Estats Units i d’Israel, amb el seu govern sionista, a la zona i de la seva proximitat amb el règim del Marroc. Una situació que ha intoxicat totes les relacions de la zona del Nord d’Àfrica.

Per a ECCIT, i per a totes les entitats que rebutgem de manera absoluta les guerres i conflictes, ens és imprescindible potenciar i reivindicar la Pau com l’únic camí possible entre tots els pobles d’Àfrica, de la Mediterrània i del món. Fidels als nostres principis: conèixer i compartir, tornem a mobilitzar-nos dins la nova proposta pel DENIP 2022, Bocins per la Pau, omplint les escoles on estem presents amb els valors de la pau i l’esperança, creant un nou camí alternatiu i pacífic al discurs de l’odi i de la guerra, i compartint amb els nens i nenes de Girona les diferents maneres d’entendre i de viure en pau.

Ja ho deia Marjane Satrapi, «l’educació és una eina de construcció massiva», i aquí estem, immersos en una nova campanya sobre cultura de pau, convidant les nostres contraparts i els centres educatius del Marroc, i també els de Girona, a continuar treballant pel dret a l’educació, pel dret a la infància, per fer de les escoles refugis de pau. Volem aportar el nostre granet de sorra per aconseguir la convivència i l’harmonia entre els pobles perquè com deia Mahatma Gandhi, de qui es commemora l’aniversari de la seva mort el Dia de la NoViolència i la Pau: «No hi ha camí per la pau, la pau és el camí».