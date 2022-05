M’escriuen dos exregidors

És publicar que l’Ajuntament de Girona deixarà créixer les herbes espontànies a les voreres i escocells i rebre una pluja de comentaris en contra de la decisió del govern. Un comentari em diu: «Volen amagar la seva incapacitat de tenir-ho tot net amb discursos pijo-progres. El següent pas serà no matar les rates, les paneroles, fer nius al gavians, refugis per les serps i no cuidar-se de res». Un altre comentari exposa: «Al parc de les Ribes del Ter- Hortes de Santa Eugènia tallen les herbes espontànies, ben naturals, cada 15 dies i adéu a la biodiversitat vegetal i animal ni Margarides ni violetes ni gallarets ni ni ni… Cultura urbana a les hortes... Cultura rural a la catedral». Són dos exregidors que han estat en el govern en mandats passats.

Per què ara? Per què es pren aquesta decisió ara? El govern porta anys aguantant la tabarra que Girona està bruta i hi ha tòtems de la ciutat que setmanalment fan una piulada indicant que hi ha herbes aquí o allà que s’haurien de retirar.

L’actual regidor i els tècnics de sostenibilitat han fet una aposta valenta i atrevida. Ara caldrà que aconsegueixin convèncer que les plantes són plantes i no brutícia. I retirar les que realment es consideren perilloses per a la mobilitat o la seguretat. Si no, serà un tret al peu.