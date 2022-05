Retards a l’administració

Em truca un amic administrador de finques. Ha llegit la notícia de la jornada sobre fons europeus que va organitzar aquest diari i em confirma la queixa que d’una de les ponents. Resulta que la Generalitat està retardant la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’edificis antics que es finança amb diners europeus, tot i que ja fa mesos que el govern central en va publicar les bases reguladores. «Si no ho enllesteixen ràpid, hi haurà projectes de reforma que no seran a temps de tenir la subvenció», lamenta. Recorda que les gestions que han de fer els administradors de finques en aquest àmbit són ja de per sí força lentes i no entén que l’administració, que ha treballat bé a l’hora de coordinar-se amb els col·legis professionals per intentar vehicular aquests fons a través d’una oficina tècnica, ara es retardi d’aquesta manera. Esperem que això no provoqui la pèrdua de d’oportunitats a comunitats de veïns que estan esperant a rehabilitar i a les empreses que ja han contractat treballadors per anticipar-se al més que probable increment de feina que pot suposar aquesta convocatòria. La bona fe de l’administració a vegades topa amb la falta de planificació, ja sigui per falta de previsió de personal, o perquè aquest no té la qualificació tècnica adequada.