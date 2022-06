No tornarem als armaris

Aquest 28 de juny s’acaba el mes de l’Orgull de 2022 amb una notícia molt trista: l’atac a un local lgtb d’Oslo amb com a mínim dos morts. És indubtable que aquest últim any em retrocedit enormement en els drets en igualtat, no només al món sinó a Girona. Només cal veure la quantitat de problemes que ha posat l’Ajuntament per tenir la bandera LGTB o trans exposada, mai a la façana del Consistori, o el dissabte passat denegant a última hora el permís per repintar el pas de Sant Narcís, enviant a la policia local a impedir l’acte fins i tot amb la presència dels regidors.

I es que no sé per quina raó les persones no deixem tranquil·les a les altres que tenim al costat pel simple fet d’estimar a qui els hi agrada. La dreta més dura i també aquelles que s’anomenen esquerra ultrafeminista TERF es tornen afònics repetint una i altra vegada que les coses naturals són les que la religió o la tradició diuen, i tot l’altre és pecat o delicte. La Llei Trans i LGTB espanyola donarà al conjunt de la societat una llibertat impensable fa uns anys. I en nom de prohibir aquesta llibertat una colla d’indesitjables insulten, agredeixen i fins i tot maten. Per què no deixeu viure l’amor i els sentiments que un té? Fàcil, perquè la vostra por a perdre el patriarcat i el que ha sigut «de tota la vida» és més forta que la vostra capacitat intel·lectual. Des de Girona Orgullosa i totes les entitats gironines LGTBI estarem amatents al que pugui passar, i no ens acovardirem per lluitar contra aquesta colla de feixistes i intolerants, que pensen que tornarem als armaris.