La internet de les finances

Els analistes calculen que hi ha més de set mil milions de dispositius de la internet de les coses. La computació de baix cost, el cloud computing, el big data i l’analítica han permès aquest avenç, en propiciar que les persones es puguin relacionar amb fluïdesa amb objectes connectats, a la xarxa i entre ells. La mitjana d’adopció d’aquestes tecnologies és del 90% a escala mundial. Els sensors instal·lats als aparells poden rastrejar dades en temps real, processar-les, compartir-les i millorar l’experiència dels clients. Si bé l’ús més comú es dona a les llars, mitjançant els electrodomèstics, aquest sistema s’està estenent per totes les esferes de la societat, l’economia i la cultura. A la banca, el terreny recorregut ha estat extens, per exemple, a través de les solucions de pagament sense contacte, fet que ha possibilitat que ciutadans del món sencer utilitzin d’una nova manera els seus telèfons mòbils o rellotges intel·ligents. I assistents de veu com Alexa o Cortana estan simplificant les transaccions en línia. Però encara hi ha un ampli espai per conquistar, sobretot, després dels mesos més durs del coronavirus, quan la por a les superfícies contaminades va afavorir mètodes més nets que els diners en efectiu.