Que tremoli Espanya

Quan llegeixo que el Governet exigirà al Govern espanyol en la famosa taula de diàleg una amnistia o un perdó o no sé què més, em ve el riure. Em ve per la paraula «exigir», perquè per a exigir alguna cosa, s’ha de tenir una posició de força, i si alguna cosa ha demostrat no tenir en absolut el llacisme és cap força. Bé, tampoc valor, ni intel·ligència, ni líders capacitats, ni suport de ningú, però aquí parlem de força. Com es pot exigir res a ningú des de la derrota i la feblesa?

- Amenaçarem de penjar una pancarta acusant l’estat espanyol de feixista, que vegin que amb nosaltres no s’hi juga. Una altra? No sembla que les pancartes hagin suposat cap problema per a Espanya, igual que els llaços grocs. - I els advertirem que continuarem plorant. Això com a amenaça no està malament, perquè a ploramiques no hi ha qui els guanyi, tot i que dubto molt que això serveixi per a pressionar ningú, ni tan sols acompanyant els plors de rebequeries i mocs. Imagino que aquesta tàctica li funciona a Pere Aragonès amb els seus papàs, però una altra cosa és quan es pretén pressionar un estat. No, cal alguna cosa més. - Doncs els enviem la Rahola i els retornem en Cotarelo. Jo també pensava que això podia acoquinar definitivament Espanya, però la Rahola ja fa temps que treu el cap a Cuatro, sense que això sembli importar a ningú. Cotarelo, per la seva part, aquí ens diverteix quan intenta parlar i escriure en català, però a Madrid ningú recorda qui és aquesta senyora de cabell blanc. - Ens continuarem manifestant cada 11-S! Ja. I enguany amb samarreta negra, a veure si així espanten algú. Temo que si això és tota la pressió que poden causar-li al govern espanyol, Pedro Sánchez muntarà la taula de negociació en una escola bressol, que almenys uns nens bramant li posaran més por en el cos que aquests catalans que vénen a exigir sense cap fortalesa. Qui no té força, i aquest és el cas del llacisme, ha d’oblidar-se d’exigir i limitar-se a demanar educadament. Probablement tampoc aconseguirà res, però almenys no se li’n riuran a la cara.