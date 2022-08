Girona, neta o bruta?

La gent, per sort, té una percepció diferent de les coses. No tothom és igual, per sort, ni tampoc pensa d’igual manera. La unanimitat mai és absoluta, sempre hi ha matisos. Ara bé, pel que fa a la neteja urbana de Girona, aquí potser trobarem una major coincidència: Girona està bruta o, si algú encara ho vol dir d’una altra manera, Girona no està neta. O no està prou neta com hauria d’estar. Un altre matís per si algú vol buscar tres peus al gat. A tall d’exemple. Davant la residència Adorea i just al costat de la rambla Vázquez Montalban hi ha un petit parc amb arbres i bancs on majoritàriament la gent treu a passejar al gos. El capítol de defecacions al carrer el deixarem per un altre capítol. En aquest petit parc encara hi ha escampades per terra restes de petards i coets que la mainada -i no tan mainada- va llançar durant la revetlla de Sant Joan. El 24 de juny. O sigui, han passat 56 dies i ningú els ha recollit. Això només ho esmento perquè hi passo cada dia, però segur que en altres punts de la ciutat altres ciutadans també ho han percebut. Vaig haver-me de fregar els ulls quan en un dia festiu vaig veure un escombriaire buidant unes papereres que feia dies que estaven a vessar. També és un exemple. Segur que en altres punts de la ciutat passa el mateix. O és una percepció meva?