Una demanda que s’eternitza

Salvador Sunyer, director de Temporada Alta, fa anys que reclama un nou espai teatral a Girona. L’escenari del Municipal és petit i no s’ajusta a les necessitats d’algunes de les grans produccions internacionals que pot atraure un festival així, i tampoc el Canal de Salt compleix els requisits. Dijous passat, en la presentació de la pròxima edició del festival -deu setmanes d’activitat, 3 milions d’euros de pressupost, 107 espectacles i la plana major de l’escena internacional i nacional, aviat és dit- anava un pas més enllà en una petició que va començar a fer amb Anna Pagans a l’alcaldia.

A mitjà termini, deia convençut, la ciutat haurà d’habilitar un nou espai de gran format, una nau útil per a poder acollir diverses disciplines artístiques, no només teatre, i no exclusivament per a l’exhibició.

Altres sectors com el circense, des del Col·lectiu de Professionals del Circ de Girona, també fa temps que alerten de les dificultats que tenen per aconseguir espais d’entrenament a la demarcació, el que acaba suposant una fuga de talents cap a Barcelona.

Amb el potencial que tenen les arts escèniques a les comarques gironines, seria bo començar a posar fil a l’agulla i que el mitjà termini que augura Sunyer s’escurci perquè sigui com més aviat millor.