Els motius pel qual el preu de l’electricitat s’encareix són varis, dels quals en podem destacar uns quants i també la solució o alternatives que podem posar en pràctica per millorar-ho.

El preu de l’electricitat a Catalunya últimament va augmentant, sabent que el 19,8% és d’ener­gia renovable, el 54,9% és de l’energia nuclear i l’altre percentatge, pertany als cicles combinats, cogeneració i altres no renovables.

Tenint en compte aquests percentatges, el més probable, és preguntar-se, per què no es fa servir més energia renovable, ja que és la més econòmica? No es fa servir més, perquè l’energia renovable depèn de la climatització o estat meteorològic (perquè procedeix d’una font energètica basada en la utilització del sol, el vent, l’aigua o la biomassa vegetal o animal).

Si tinguéssim més energia renovable, el cost seria més econòmic, però, no sempre és accessible a aquest procés, així que fem servir altres energies com la nuclear, el qual fa que el cost augmenti. Una idea per millorar-ho, seria utilitzar altres alternatives o basar-nos en la metodologia d’altres països.

Principalment, hem d’entendre que a Espanya hi ha molta demanda, el preu de l’electricitat el posa sempre el productor amb uns límits, i això que el preu és molt car només afecta un 46% de la població, ja que tenen tarifa PVPC (Preu Voluntari per al Petit Consumidor), aquesta, és la situació en què es troba actualment Espanya.

Ara anem a comparar-ho amb Sèrbia, on el preu de l’electricitat és molt econòmic. La principal companyia elèctrica és de propietat pública, el 70% de l’energia s’extreu a través de plantes de carbó (és poc eficient, contaminant però econòmica) i l’altre 30% d’energia hidroelèctrica.

El problema és que a Espanya es van fer uns estudis on es veu que es fa servir l’energia elèctrica mixta equilibradament i altres països no ho fan servir equilibradament, abusen de l’energia nuclear, l’estrany és el fet que el preu per kWh s’assemblen, alguna cosa aquí no quadra, les companyies ens podrien estar estafant, però nosaltres no ens n’adonem. Si féssim una manifestació la cosa potser canvia, però de moment anem a buscar altres alternatives.

A Sèrbia per exemple es fan servir plantes de carbó, però el seu resultat és contaminant així que no.

El que podríem fer seria fer més parcs renovables, ja que estalviaríem molt econòmicament i ajudaríem el medi ambient.

Una segona idea seria invertir en emmagatzematges d’energia, podríem anar pagant una petita quantitat cada mes, per fer parcs renovables, mentre es van creant, és a dir, invertir per exemple 40 euros cada família i amb aquests diners cada mes invertir-los en parcs renovables fins arribar a una quantitat raonable, fins que el preu fos més estable; i finalment estaria bé baixar la demanda de la llum i apagar-la quan no sigui necessària.