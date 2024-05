Un camió carregat de cotxes perd la càrrega enmig de l'AP-7 a Sant Julià de Ramis

Un camió carregat de cotxes ha perdut la càrrega mentre circulava per l'AP-7 al terme municipal de Sant Julià de Ramis. Els fets han tingut lloc quan faltava un minut per les cinc de la tarda al punt quilomètric 52 en sentit nord, quan el camió ha començat a perdre alguns dels turismes que carregava.

Els Bombers de la Generalitat han acudit al lloc amb quatre dotacions per ajudar a baixar alguns dels cotxes que no havien caigut perquè estaven inestables. Amb tot, ja s'han enretirat perquè el cos no té camions ploma i han deixat pas al servei de manteniment de l'autopista, que s'ha fet càrrec de l'incident juntament amb els Mossos d'Esquadra.

Dos dels quatre carrils han quedat tallats en sentit França, i el succés ha provocat retencions d'un quilòmetre. No hi ha ferits.