El mar de Miquel Bataller

Una riquesa patrimonial que cal proclamar és que aquestes comarques tenen uns determinats pobles que són amanyagats, escollits, per alguna singularitat. Situats a l’Escala, a un espai se li pot dir Empúries la grega, la romana, la noucentista, l’olímpica, i tots aquests mons anomenats n’estan molt orgullosos. Senzillament, són història.

L’Escala és un poble acaronat, també, per l’art de la fotografia. Ja és història. Els seus artistes, des d’un temps molt llarg, li formen una orla de reconeixement a les seves belleses. El mar i la seva gent són uns sòlids objectius fotogràfics que han omplert el seu Arxiu Històric amb milers i milers d’imatges antològiques, irrepetibles. Als noms il·lustres de Josep Esquirol, Joan Lassús, Vernon Richards, s’ha afegit el de Miquel Bataller Fàbregas, qui l’any 2009 ja va donar el seu fons de 12.000 fotografies al citat Arxiu. El mar, les roques, el peix, la gent, la festa, tot era observat i documentat per ell; per apreciar la seva vàlua podem recordar que se’l considera «el fotògraf de l’ànima de l’Escala.»

El Museu de l’Anxova i de la Sal, de l’Escala, ha presentat una exposició que certifica aquest enllaç entre el poble i la fotografia, una singular unió que tanmateix ja se li veu la continuïtat perquè presenta obra de Miquel Bataller Fàbregas, acompanyada amb creació també fotogràfica que és realitzada pel seu fill, Xavier Bataller Ferrer.

El mateix museu ha realitzat l’edició de la col·lecció de fotografies que conformen l’exposició i en resulta un esplèndid llibre. Constitueix un emocionat homenatge a Miquel Bataller Fàbregas, que ens va deixar l’any 2020.

L’Escala des del mar mostra 80 pàgines d’una detallada fotografia de la llarga costa de l’Escala, des de Sant Martí d’Empúries fins a Cap Castell i la Foradada; les imatges acompanyen el lector a resseguir la ruta de la barca que els fotògrafs, pare i fill, varen fer sense pressa per captar minuciosament tot el front marítim del municipi de l’Escala i donar-nos el nom de coves, puntes, espadats i altres particularitats d’aquell paisatge tan especial . Les fotografies aèries de les sensacionals panoràmiques són de Sergi Pujol. I Miquel Bataller Fàbregas, més enllà de fotògraf, era també un excel·lent documentalista i aquí va realitzar-hi una bona pràctica, perquè aquesta conjunció de mar i terra facilita molta matèria per historiar, amb les narracions que ell recollia.

El llibre L’ Escala des del mar presenta un text de Lurdes Boix Llonch, directora de l’Arxiu i del Museu de l’Escala, amb la necessària informació referent a la història local que al llarg del temps ha actuat i condicionat, també, la configuració d’aquest paisatge que ara contemplem i gaudim. L’estimació de la fotografia, la consideració que li donen les institucions, la curiositat que se’ns desvetlla en cada visita (visita, més que turisme) tot sigui per progressar en l’aprenentatge i estima del concepte «paisatge cultural».

Llegint el llibre i fixant-te en l’autoria de cada fotografia –dos noms, de pare i fill, tan ben entrellaçats– queda palès que el relleu generacional és assegurat. L’Escala continua aquella tradició singular d’obrir els cors als artistes de la fotografia i considerar-los amb l’atenció que es mereixen. Una tradició ja tan oberta com el seu mateix mar.