Periodista afí al règim: es busca

Molt malament de diners deuen anar a JuntsxPidolar, o com es diguin avui, si necessiten convèncer un militant amb poques llums perquè es faci passar per periodista i defensi en Twitter a Borràs&Dalmases SL, els Pierre Nodoyuna i Patán del llacisme. No fa gaire, quan les caixes de resistència lluïen repletes, els afiliats estaven al dia en el pagament de quotes i els empresaris abonaven religiosament les seves comissions, s’aconseguien periodistes de veritat perquè fessin aquests treballs vergonyosos. Més d’un encara recorda amb emoció la salutació matutina de Mònica Terribas des de Catalunya Ràdio: «Bon dia, ciutadans de la república catalana». Tothom sabia que mentia, ella la primera, però per a una periodista del règim la veritat és una cosa secundària. El que importa és que els que manen vegin que ets afí al llacisme.

Eren uns altres temps. Tenint diners i poder, no faltaven periodistes -reals, res d’un pelacanyes a Twitter fent-se dir Joana Masdeu, de professió periodista- enaltint als qui van enganyar els catalans. Les columnes que van dedicar en la premsa a reverenciar els líders llacistes, posades en fila, arribarien des de la presó d’Estremera fins a la Casa de la Republiqueta, a Waterloo, anada i tornada. Les mentides tindran les potes curtes, però amb tal discapacitat i tot, arriben lluny. Ara que no hi ha diners, i el que és pitjor, que tampoc hi ha poder des del qual premiar amb càrrecs o programes els periodistes afectes al règim, es fa difícil trobar palanganers, en aquest ofici ningú es presta de franc a fer el pena (excepte alguns noms que tots tenim al cap). S’ha de tirar del que hi ha, que no és gaire, sabut és que a JuntsxGamarussos -o com es diguin avui- no destaquen precisament pel seu intel·lecte, tot i que això és un avantatge quan es pretén trobar a un voluntari perquè faci el paperina a les xarxes. -N’hi ha un que un dia va agafar terra del jardí de Waterloo i la va portar a Catalunya, com a relíquia. -Aquest servirà, és el candidat ideal. Segurament la idea va sorgir del mateix partit per a rematar Borràs&Dalmases SL, ningú pot ser tan negligent de deixar-los així en ridícul sense voler. Encara que tractant-se de JuntsxNyaps, qui sap.