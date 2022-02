Dani Martínez desembarcarà molt aviat a Movistar Plus+ amb un nou programa d’entreteniment que tindrà humor, convidats, actuacions musicals i on el telèfon mòbil serà una peça clau. Segons ha comunicat la mateixa plataforma, el showman lleonès serà el mestre de cerimònies d’aquest format que s’estrenarà properament a i que «promet moments únics i molt divertits amb coneguts personatges». Després de la recent incorporació de Dani Rovira i Arturo González-Campos amb la versió televisiva del seu podcast Mi año favorito, Movistar Plus+ «segueix apostant pel contingut i l’entreteniment de qualitat», segons la plataforma.