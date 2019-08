Aquests són els 5 aliments que t'impedeixen perdre pes: com substituir-los?

Segur que moltes vegades t'has plantejat què has de menjar per tenir una millor qualitat de vida. Doncs et portem la resposta. Hi ha aliments dels quals abusar-ne no és gens recomanable. Per això, per portar una dieta equilibrada i el més sana possible et resumim els 5 productes que has de deixar de consumir (almenys de forma regular) i els aliments pels quals els pots substituir per perdre pes. Recorda, però, que aprimar-se no pot ser un propòsit en si mateix. Si emprens canvis en la teva vida ha de ser, també, per veure't millor i cuidar millor de la teva salut i el teu cos.



Els refrescos ensucrats

Cada vegada hi ha més consumidors que renuncien als refrescs ensucrats. En qualsevol bar t'ho poden dir: ja es venen més begudes zero sucre que les normals, cosa impensable fa anys. No obstant això això no és suficient. Si el que vols és perdre pes has de renunciar a tots els refrescos. Com? Molt senzill: canviant els teus hàbits. Si t'acostumes a menjar i sopar amb aigua reduiràs de forma substancial les calories que ingereixes cada dia. Recorda, finalment, que l'alcohol tampoc és positiu encara que una copeta de vi al dia tampoc perjudicarà.



El sucre en general

És, cada dia més, l'enemic públic número u. En la societat espanyola cada vegada hi ha més persones obeses. ¿La raó? Entre d'altres, que consumim cada vegada més ultraprocessats ??i menys menjar real i que abusem del sucre. Està present en molts dels aliments que menges pel que és bo que vagis renunciant a poc a poc a la dosi "extra" que prens quan, per exemple, li tires sucre al cafè o a les maduixes. Hi ha diverses espècies que poden ajudar-te a aconseguir el mateix gust que aquest producte i que tenen 0 calories.



Les postres

En un bar són el més car del menú, i en una dieta el que més calories suma. Per això pots canviar les postres per fruita. Així aconseguiràs dues coses: ingerir menys calories i, a més, complir amb la tantes vegades repetida norma que cal menjar cinc peces de fruita i verdura cada dia. Sabies que unes postres de xocolata poden tenir tantes calories com 55 maduixes? Déu n'hi do.



Les galetes i les pastes de l'esmorzar

L'esmorzar és (ho hauràs sentit mil vegades) el menjar més important del dia. Ho repeteixen cada dos per tres els nutricionistes i no els falta raó. Saps que quan al matí consumeixes pastes o galetes, aquests productes porten un sucre d'absorció ràpida que et fan tenir gana a mig matí? Prova a substituir les galetes per un plàtan amb iogurt. Prepara la barreja la nit anterior i posa-la a la nevera. Els teus esmorzars ja no tornaran a ser els mateixos.



Els snacks de mig matí

Fruits secs amb massa sal, palmeres de xocolata per picar entre hores... Tot això és, en no poques ocasions, el que fa que no segueixis la dieta. Per això és recomanable que t'emportis menjar de casa a la feina. Això de menjar entre hores pot ser una altra bona excusa per millorar la teva salut: porta una poma o un plàtan. Sentiràs fam o estaràs aclaparat en el treball i t'ho acabaràs menjant. Menys calories i més sa. No es pot demanar més.