El Centre Europeu de Control de Malalties: "La velocitat de vacunació no pot comprometre la seguretat"

El Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès) ha assegurat que l'Agència Europea del Medicament es pren "seriosament" els "senyals" sobre la vacuna d'AstraZeneca després que s'hagin detectat una trentena de casos de trombosi entre els 5 milions de vacunats a Europa.

"La velocitat de vacunació no pot comprometre la seguretat", ha defensat aquest dimarts la directora de l'ECDC, Andrea Ammon, en una compareixença a l'Eurocambra per revisar la seva activitat aquest últim any. Ammon ha reconegut que els seus intents per coordinar restriccions a la Unió Europea han tingut un èxit "desigual", malgrat els esforços "sense precedents" que ha fet l'ECDC per la pandèmia.

"Un mandat clar i ampliat ens permetrà donar més suport als estats i a les institucions europees", ha dit Ammon sobre la intenció de la Comissió Europea de donar més poders a aquesta agència europea encarregada de coordinar una resposta comuna a malalties d'abast europeu.

