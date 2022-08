Minipulmons artificials permeten estudiar millor el pneumococ

Un equip d’investigadors ha creat minipulmons artificials que imiten l’activitat dels pulmons reals per aprofundir en l’estudi del pneumococ, el bacteri responsable de nombroses malalties, com ara la pneumònia o la meningitis.

Ho han aconseguit científics de la Unitat Funcional de Recerca de Malalties Cròniques i del Centre Nacional de Microbiologia de l’Institut de Salut Carles III, de diversos centres de Recerca Biomèdica en Xarxa (CIBER) i de la Universitat de Sao Paulo al Brasil, i han publicat els resultats del seu treball a la revista Microbiology Spectrum.

El pneumococ (Streptococcus pneumoniae) és un bacteri que pot produir malalties lleus, com ara otitis o sinusitis, però també altres de greus, com les pneumònies, meningitis i sèpsia, ha explicat l’Institut de Salut Carles III (ISCIII) en una nota.

Els nens petits per sota dels cinc anys i els més grans de 65 anys són els més vulnerables a aquestes infeccions; es tracta d’un bacteri amb molta variabilitat genètica, ja que hi ha més de 100 serotips, alguns dels quals s’associen específicament a infeccions molt greus.

Hi ha vacunes que protegeixen l’individu davant dels serotips més freqüents, però l’aparició de variants resistents a antibiòtics i l’augment de casos per serotips per als quals no hi ha vacunes suposen una amenaça seriosa per a la salut pública, ha destacat l’ISCIII.

L’investigador Alberto Zambrano, de la Unitat Funcional de Recerca de Malalties Cròniques, ha explicat que aquests petits pulmons reprodueixen relativament bé l’estructura i la funció de l’òrgan original i serveixen per modelitzar qualsevol malaltia respiratòria humana, cosa que facilita la recerca de noves dianes amb interès terapèutic i assaig amb nous compostos.

Per part seva, José Yuste, responsable del laboratori de referència de pneumococs del Centre Nacional de Microbiologia (CNM-ISCIII), ha assenyalat que mitjançant aquests organoides humans «podem estudiar mecanismes de virulència de diferents patògens respiratoris i caracteritzar l’activitat de nous fàrmacs antimicrobians davant a bacteris multiresistents als antibiòtics».