La fira del cotxe

Amb l’entrada de la primavera i amb l’estiu picant la porta, a molta gent se li comença a despertar l’irrefrenable desig de planificar les anhelades vacances, circumstància que enguany (llevat un petit parèntesi) s’ha vist afavorida per la realitat d’unes temperatures que ens apropen més al juny que no pas al maig que ja és a la cantonada. La decisió pot ser la de fer un viatge però, en aquest cas, és convenient triar un destí ben allunyat de tot o millor quedar-se en indrets més propers no fos cas que en aquest interval de temps en passés una de grossa que ens obligués a cercar la seguretat de la casa pròpia?

Evidentment, els hotels i també el sector sempre dinàmic dels càmpings s’han començat a espavilar i pràcticament ja tenen a punt les seves instal·lacions una vegada s’hagin pogut solucionar els problemes administratius i logístics que fins ara els aclaparaven. En aquesta línia, és evident que la sequera va suposar un ensurt tot i que finalment sembla que ja siguin «refugis climàtics» o no, les piscines s’ompliran d’aigua ja sigui dessalada o de pou i, per tant, podran oferir espai per remullar els il·lustres hostes. En aquest sentit, el sector que també s’ha sabut espavilar és el de l’automòbil. En bona lògica, en començar la canícula s’incrementen els desplaçaments per carretera i, per tant, és el moment de fer les oportunes revisions o, en molts casos, canviar el cotxe vell per un de nou.

Això és el que es proposa a Expocasió, la fira de cotxes d’ocasió i Km,0 que se celebra aquest cap de setmana al Pla de la Selva a Fornells de la Selva (darrere els concessionaris), l’esdeveniment d’aquestes característiques més important de les comarques gironines i una cita ineludible per a tots els amants dels automòbils i per tots aquells que cerquen l’oportunitat perfecte per adquirir un cotxe de gran qualitat a preus assequibles. En aquest cas, el visitant també hi trobarà una gran varietat de furgonetes industrials, motos, autocaravanes i campers. Dels més de 800 vehicles en exposició, n’ hi ha de gasolina, diesel, híbrids i models elèctrics i sempre amb el tracte personalitzat que ofereix el personal dels concessionaris així com la garantia del servei de postvenda amb la seguretat que tots es lliuren al comprador perfectament revisats i garantits.

L’Ajuntament de Fornells de la Selva ha apostat des del primer moment d’una manera decidida cedint espai i serveis municipals indispensables per al bon funcionament de la fira. És evident que esdeveniments d’aquestes característiques requereixen d’una estreta col·laboració i, en aquest cas, atesa la circumstància de la presència de la majoria dels concessionaris en el seu terme municipal, afavoreix la celebració d’una trobada que ja s’ha convertit en tot un referent del món del motor no només a les comarques gironines sinó en una progressiva penetració a bona part de Catalunya.

L’èxit d’aquesta mena d’esdeveniments ens interpel·la com a consumidors i ens ofereix un ventall de possibilitats d’accedir a un automòbil malgrat les incerteses del futur. Amb el temps a venir, s’imposaran finalment els vehicles 100% elèctrics o es frenaran les vendes per culpa d’una infraestructura precària de «electrogasolineres» a banda d’uns preus més elevats? En aquest cas, es mantindran els híbrids com a solució intermèdia? I els d’hidrogen? S’ha deixat de banda aquesta proposta que podria representar un salt qualitatiu i de sostenibilitat més avançat? Davant les boires espesses de la realitat, amb una guerra a l’est d’Europa que Putin sembla no voler deturar i uns països del Proper Orient escalfant un conflicte regional d’imprevisibles conseqüències, una fira com Expocasió, que és a la vegada aparador no només de models d’automòbils sinó de tendències respecte d’un mercat global encara per acabar de definir, ens ajuda a triar en funció de les pròpies necessitats però també a reflexionar entorn el món del món del motor que ens envolta i els nous hàbits que tímidament es comencen entreveure a l’horitzó.

Subscriu-te per seguir llegint