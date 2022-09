Tenir un sistema immune desequilibrat multiplica per 5 el risc de morir per covid

Els pacients ingressats per infecció per covid amb els nivells de dues cèl·lules del sistema immunitari desequilibrats, els limfòcits T CD4 i CD8, tenen un pitjor pronòstic i multipliquen per cinc el risc de morir, segons un estudi liderat per investigadors de l’Hospital del Mar de Barcelona.

L’estudi, que publica la revista Frontiers in Medicine i en què també han participat les universitats Pompeu Fabra i Autònoma de Barcelona, ​recomana un abordatge terapèutic més agressiu en aquests pacients des del mateix moment de l’ingrés i adverteix que aquesta situació pot repetir-se en altres infeccions virals. El treball ha descobert que les persones que tenien un desequilibri en el balanç del sistema immunitari abans de la infecció per covid tenen 4,6 vegades més probabilitats de morir pel virus i el doble de patir problemes respiratoris. Segons el cap de secció del Servei de Malalties Infeccioses i investigador de l’IMIM-Hospital del Mar i del Ciberinfec, Robert Güerri, «una de les peces del sistema immunitari en la seva lluita contra patògens són els limfòcits T, que són els que confereixen la immunitat cel·lular». «Entre ells, els més representatius són els limfòcits T CD4, centrats a organitzar la resposta immunitària, i els limfòcits T CD8, citotòxics, encarregats de destruir els invasors. En una situació ideal, hi ha entre 1 i 1,5 limfòcits CD4 per cada limfòcit CD8. Però aquest balanç no és estable i el seu desequilibri suposa un risc de contagiar-se per SARS-CoV-2 i desenvolupar la covid-19», va detallar Güerri. Segons l’infectòleg, «tenir el sistema immunitari equilibrat en la fase aguda de la infecció és el que ofereix millor pronòstic, amb menor mortalitat i probabilitat de complicacions. Però si l’equilibri entre CD4 i CD8 és alt, amb una inadequada expansió de CD8, existeix una pitjor resposta en la fase aguda de la infecció i, per tant, pitjor pronòstic, més compromís respiratori i mortalitat». En aquest estudi, els investigadors van analitzar els nivells d’aquestes cèl·lules i el balanç en 388 pacients ingressats per aquesta patologia a l’Hospital del Mar durant la primera onada de la pandèmia. Així, van veure que aquells pacients que presentaven una ràtio de CD4/CD8 superior a la normal tenien 4,6 vegades més risc de morir i el doble de probabilitats de patir angúnies respiratòries i necessitar suport. Segons l’estudi, en cas de tenir una relació de CD4/CD8 inferior a la normal, també s’incrementa el risc, però de manera més moderada: 2,7 vegades més probabilitat de mort. «En el cas de les persones que tenen menys CD8 en la fase aguda, el virus pot afectar-los de forma més important. A més, tenint en compte que el nombre no s’expandeix bé, el pronòstic és pitjor», va explicar Ana Pascual, autora principal del treball, que destaca que aquesta conclusió és independent de l’edat i el sexe dels pacients. El factor genètic Segons els investigadors, l’evolució del nombre de limfòcits està regulada per aspectes genètics de cada persona, tot i que està demostrat que el SARS-CoV-2 pot atacar els limfòcits CD8, evitant la seva multiplicació per fer front a la infecció i la malaltia. Segons Gürri, davant aquest fet, disposar de la informació sobre el balanç del sistema immunitari en el moment de l’ingrés dels pacients pot permetre seleccionar aquells en què caldrà aplicar un abordatge terapèutic més agressiu.