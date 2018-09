Apareixen peixos morts en un tram del riu Tordera al seu pas per Hostalric

Diversos peixos van aparèixer, la setmana passada, morts i surant pel riu Tordera en el seu pas per Hostalric. Segons va informar el consistori a través de les xarxes socials, en conèixer els fets la policial local i membres de l'ADF de la localitat es van traslladar fins al lloc on van trobar peixos morts en diferents punts del riu. Per aquest motiu es va alertar els Agents rurals i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) perquè realitzessin la investigació pertinent.

Justament en un tram d'aquest riu, dins el terme municipal d'Hostalric, a mitjans d'agost hi va aparèixer una taca de color negre que va tenyir l'aigua i va afectar la sorra dels vorals d'aquest espai. Uns dies després, el consistori hostalriquenc va informar que, segons els resultats de les mostres analitzades, l'abocament no era tòxic i, per tant, no comportava «cap perill» per a la població. De moment, l'ACA segueix investigant per intentar determinar l'origen del vessament.

Respecte a l'aparició dels peixos morts al riu la setmana passada, l'Ajuntament va assegurar que «està descartat» que tingui «cap relació» amb el vessament que es va detectar a mitjans d'agost, tot i que va precisar que «encara queden algunes restes del producte a la llera del riu».