Blanes i Ardales han refermat el seu agermanament amb un conjunt d’activitats que durant el cap de setmana ha acollit el municipi selvatà. Les més destacades van tenir lloc al Teatre de Blanes, que va omplir-se per veure espectacles corals de diversos artistes. El concert de dissabte va titular-se «Blanes-Ardales, Un Sentimiento», i el de diumenge «Camino a San Isidro», i han estat organitzats per l’Asociación Andaluza de Ardaleños y Amigos de Ardales». Ambdós ajuntaments han donat supot a les activitats, així com les seves respectives diputacions de Girona i Màlaga.

L’alcalde d’Ardales, Juan Alberto Naranjo, va assistir als actes. Part de la recaptació de les entrades s’ha destinat a dues entitats de Blanes: el centre «Pinya de Rosa» de la Fundació Aspronis i Càritas Interparroquial.

També es va celebrar una missa en honor a la Verge de Villaverde.