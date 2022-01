L'Ajuntament de Blanes exigeix a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que anul·li l'expedient que permet fer abocaments de residus tòxics a la badia a una empresa de Palafolls (Maresme). L'alcalde, Àngel Canosa, ha recordat que es porten fent des de 2012 –inicialment per part de tres empreses- i assenyala que en el seu moment «les coses no es van fer com tocava». En aquest sentit, Canosa explica que fa deu anys l’ACA no va demanar els informes preceptius a l’Ajuntament, tampoc va presentar el projecte a exposició pública ni el va acompanyar amb cap valoració tècnica d'impacte mediambiental. Des del consistori reconeixen que la relació amb l’ACA «no és bona» els darrers anys pels «incompliments continuats» de l’ens amb el poble.

Malestar, doncs, de l'Ajuntament de Blanes amb l'ACA. Aquesta vegada, pels abocaments que segueix fent una empresa de Palafolls a la badia i que compten amb el vistiplau de l’agència. A més, es tracta de residus que el consistori assegura que són tòxics. En concret, l'alcalde, Àngel Canosa, adverteix que tenen expedients on s’assenyala que, a banda d’aigua, «hi ha altres elements altament tòxics». Segons el batlle, l’informe concreta que, a més de salmorra, s’hi ha detectat nitrogen, fòsfor i «més elements». «No podem permetre que no es detalli quins són aquests altres elements», es queixa. Petició de nul·litat Per això, Canosa ja ha demanat a l'ACA que declari la nul·litat de l'expedient que es va fer en el seu moment, fa deu anys, i que és el que permet a l'empresa deixar anar els residus a Blanes. «El que proposem és que ho faci l'ACA d'ofici, però si no és així ens veurem amb l'obligació de presentar la demanda corresponent perquè es declari nul de ple dret», adverteix Canosa. El problema, critica el batlle, ve també per la permissivitat de l'ACA. «L’Agència ho veu bé i després si passa alguna cosa diuen que ja la resoldran. Això atempta contra la dignitat mediambiental», lamenta Canosa.