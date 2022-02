Un vídeo on es veuen dos joves propinant una puntada de peu en un habitatge d’Anglès s’ha fet viral a través de les xarxes socials i dels telèfons mòbils.

Segons va explicar l’alcalde del municipi a aquest diari, Jordi Pibernat, l’incident va tenir lloc divendres a la tarda. La Policia Local va rebre una trucada d’una veïna que havia gravat dos joves intentant entrar en una casa del nucli antic del municipi, prop de l’església.

Al vídeo es veu com els dos joves estan una estona mirant uns fullets de propaganda al costat de la casa, en una actitud sospitosa. En un moment donat, es dirigeixen cap a l’habitatge, i de sobte propinen tots dos alhora una puntada de peu a la porta. En aquest moment, la veïna els alerta, i en veure’s descoberts, els lladres marxen corrents després d’increpar-la.

La veïna que va gravar el vídeo va avisar de seguida a la Policia Local, i els va aportar el vídeo. Al seu torn, els agents van avisar els propietaris de l’habitatge, que no eren dins la casa. Pel que fa a l’habitatge, no ha patit cap dany, ja que no van aconseguir obrir la porta.

Pibernat es mostrava sorprès de la viralitat del vídeo: «no sabem com ha passat, però el vídeo s’ha estès com una taca d’oli per les xarxes i pels mòbils», manifestava el batlle, que afegia que s’ha aprofitat per fer un discurs racista del succés. En aquest sentit alerta del perill que la gent «decideixi agafar-se la justícia pel seu compte».

En tot cas, la policia està duent a terme les diligències i investigacions pertinents per tal d’identificar els joves. Tampoc està clar quina intencionalitat tenien: «no sabem si era un intent de robatori o d’ocupació», sosté l’alcalde d’Anglès.

L’oposició vol més seguretat

Segons va manifestar el cap de l’oposició, Pere Espinet, fa mesos que ha demanat a través del ple que la Policia Local patrulli amb dos agents, ja que sosté que un únic agent és «insuficient». També ha demanat que es col·loquin càmeres a les entrades del municipi.