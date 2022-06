Maçanet denunciarà Rec Madral per danys i perjudicis a Residencial Park

Tot just una setmana després que l’Ajuntament de Maçanet de la Selva recepcionés el servei de subministrament d’aigua a la urbanització Residencial Park, torna la polèmica. El consistori està elaborant ara un informe sobre l’estat de la xarxa on també es recullen «deutes i abusos» de la companyia que subministrava el servei (Rec Madral) per portar el cas als jutjats. La intenció és demandar-los per danys i perjudicis. Així ho va explicar ahir l’alcaldessa del municipi, Natàlia Figueras, en declaracions a aquest diari. Rec Madral es defensa de les acusacions i diu que «tan malament no estaria la xarxa si l’han pogut reactivar de seguida» i acusen l’Ajuntament d’obligar-los a marxar. Fonts de la companyia asseguren estar «tranquils» davant la possibilitat d’anar als jutjats.

El canvi de gestió es va produir després que els veïns i veïnes de la urbanització es quedessin tres dies consecutius sense subministrament d’aigua a la llar. Llavors, l’Ajuntament va municipalitzar el servei d’emergència i el va reactivar. Denuncien «falta d’inversió i manteniment» a les instal·lacions per part de Rec Madral, l’aleshores gestora del servei. Les instal·lacions són de propietat privada.

En només una setmana, el consistori hi ha invertit al voltant de 100.000 euros, dels 600.000 que té pressupostats per aquest servei. L’import s’ha destinat bàsicament a treballs de manteniment com neteja, desbrossament i reparació d’avaries. A més, s’hi han instal·lat filtres nous i maquinària per afegir clor a l’aigua i assegurar-ne la potabilitat.

L’exalcalde i actual regidor a l’oposició, Josep Maria Ciurana (Acord per Maçanet), denuncia el que considera «una acció temerària». Ciurana va dir que «abans d’invertir-hi, s’hauria de ser titular de la xarxa». I, per això, reclamava a l’Ajuntament expropiar les instal·lacions abans d’iniciar qualsevol procediment. En resposta, l’alcaldessa va assegurar que no s’està invertint a les instal·lacions, sinó al servei. «Si no les podem utilitzar, ens ho endurem tot», va afirmar.

Un deute de 3 milions d’euros

Tanmateix, hi ha una clàusula que impulsa a l’Ajuntament a recepcionar també aquestes instal·lacions. I és que Rec Madral va generar un deute amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de gairebé 3 milions d’euros que, en cas que durant aquest 2022 l’Ajuntament de Maçanet no adquireixi també la titularitat d’aquesta xarxa, hauria d’assumir com a propi i pagar.

Per aquest motiu, el consistori ja ha iniciat converses amb la propietat per mirar d’arribar a un acord per comprar les instal·lacions. «Ara ens toca treballar per tenir la titularitat de la xarxa», va assegurar Figueras. L’objectiu final, segons va detallar l’alcaldessa, és licitar de forma conjunta la gestió de l’aigua del total del municipi (incloses la urbanització Maçanet Residencial Park i el polígon industrial de Puigtió).

Disputa amb Rec Madral

El passat 25 de maig, després de municipalitzar el servei, l’Ajuntament de Maçanet va poder accedir als pous de seguida perquè els propietaris que barraven el pas els ho van permetre. D’aquest fet se’n queixa la companyia d’aigua: «No ens han deixat passar en cap moment i només de ser fora, s’ha obert el camí».

El cert és que a Rec Madral se’ls va impedir durant dos anys, després que el Gloria fes malbé el camí habitual, poder arribar als pous amb maquinària per reparar les avaries de les bombes, tot i sol·licitar-ho. «Ens han ofegat amb els anys», van assegurar ahir fonts de Rec Madral, que recorden que ja el 2016 van demanar permisos per habilitar una nova planta potabilitzadora i l’Ajuntament els ho va denegar. Ara, el consistori ha signat un conveni de dos anys amb els propietaris del camí alternatiu per poder-hi passar, mentre estudia com reconstruir l’antic pas.