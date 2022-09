Persecució per Lloret de dos homes que fugien amb un cotxe robat

Nova persecució a Lloret de Mar, en aquest cas d’uns individus que anaven amb un cotxe robat. Ambdós ocupants van acabar detinguts per la Policia Local de Lloret. Els fets es van produir dimecres, quan a la Central de Trànsit de la Policia Local va saltar l’alerta d’un vehicle que estava entrant a Lloret de Mar i que era robat. La placa de la matrícula ja es trobava al sistema perquè s'havia alertat al cos policial des del Maresme que havien sostret el vehicle amb les claus posades i es temia que pogués trobar-se per la Selva.

La Policia Local va muntar un dispositiu i van instal·lar-se en dos punts estratègics: la rotonda on hi ha el parc aquàtic Water World i a l'avinguda de Vidreres. En aquest últim punt de la població és on va aparèixer el vehicle, que va fer cas omís a les patrulles que el volien aturar. Es va iniciar una persecució per diversos carrers, fins que els dos ocupants van abandonar el cotxe i van fugir a peu pel barri del Rieral. Els agents finalment els van poder immobilitzar i detenir.

Els arrestats són dos homes, un de nacionalitat espanyola i l'altre, estrangera. Van quedar acusats d'un delicte de robatori i furt d'ús de vehicle i desobediència als agents de l'autoritat.

Una nova persecució

Aquesta persecució va acabar almenys sense danys i ferits. El dissabte de la setmana passada n'hi va haver una que fins i tot va posar en risc els vianants a Lloret. Un cotxe va fugir d'un accident de trànsit, la policia el va perseguir i va acabar encastant-se contra un vehicle policial. El conductor anava begut i no tenia carnet.