Queixes entre veïns de Sils per la «mala gestió» del centre d’atenció primària

Usuaris del centre d’atenció primària (CAP) de Sils fa uns mesos que estan molestos perquè consideren que s’hi està fent una «mala gestió», sobretot des que va irrompre la pandèmia. El que està generant més queixes és la «dificultat» per contactar-hi per telèfon i asseguren que «malgrat la insistència» no reben resposta i no tenen altre remei que anar al CAP i demanar-la presencialment. D’altra banda, sobretot persones d’edat més avançada, lamenten les «llargues esperes» per a poder obtenir la renovació de receptes de medicaments. Una usuària explica a aquest diari que ha arribat a esperar dues setmanes perquè li resolessin el problema i, tot i així, «encara faltaven algunes receptes».

Tot i que aquesta tipologia de tràmits es poden gestionar digitalment, a través de La meva salut, expressa que hi ha molta població vulnerable, sobretot gent gran, que té «dificultats» per manejar les noves tecnologies. «Això s’hauria de tenir més en compte i procurar que estiguem ben atesos, últimament hi ha desgast entre els professionals però els pacients no en tenim la culpa». Finalment, altres usuaris manifesten que, tot i tenir cita prèvia, han d’esperar-se per ser atesos.

Segons fonts de Salut consultades per aquest diari, l’Equip d’Atenció Primària de Sils-Vidreres-Maçanet, al qual pertany el CAP de Sils estan treballant des del mes de juliol un pla per millorar l’accessibilitat als centres, tant per millorar la resposta a l’atenció telefònica com la gestió de les visites. És justament ara, un cop passades les vacances d’estiu, quan els professionals poden desplegar del tot el projecte de millora.

També concreten que es reben unes 300 trucades de mitjana, en els dies laborals, i el percentatge d’usuaris atesos és del voltant del 70%. Donat que el volum de trucades va augmentar molt a tots els centres d’atenció primària, des de l’ICS Girona al 2021 es va començar un pla de millora de les centraletes amb una renovació tecnològica.

Pel que fa a l’accessibilitat per programar una visita al centre, actualment és de set dies per una visita ordinària, malgrat que també es pot avançar a 48h o 5 dies si la situació ho requereix. Malgrat que des del CAP de Sils no s’havia rebut cap queixa sobre la gestió de les receptes, sí que s’havia detectat que els pacients demanaven hora quan ja s’havien caducat o estaven a punt de fer-ho, una de les accions iniciades per l’EAP és la de revisar de manera proactiva totes aquelles receptes que caduquen en els següents 60 dies. D’aquesta manera, asseguren, podran citar aquests pacients per fer-los les renovacions pertinents.